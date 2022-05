Laura Pausini: marito, figlio ed età della cantante de La solitudine

Il 9 maggio inizia l’Eurovision Song Contest 2022, condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Laura Pausini è certamente un volto cruciale in questo trio, se si considera la sua popolarità nazionale ma sopratutto quella planetaria, in particolare nel mondo latino. Ecco dunque qualche curiosità sulla cantante de La solitudine.

Laura Pausini all’Eurovision Song Contest

Laura Pausini è la conduttrice, insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, dell’Eurovision Song Contest 2022. Al momento vige estrema riservatezza rispetto ai momenti di intrattenimento musicale pensati da lei e Mika. “Volevamo dare un messaggio speciale da questo palco. Non posso dire nulla ma sarà un piccolo viaggio dentro il viaggio più grande dell’Eurovision“, ha detto la cantante in conferenza stampa.

Ciò che è certo, tuttavia, è che si farà un omaggio a Raffaella Carrà, evento su cui si vociferava da alcune settimane. “Avevo proposto un tributo alla più grande di tutte – ha detto Pausini – Purtroppo abbiamo un programma da seguire, l’Eurovision non è come Sanremo, dove puoi costruire una lista di cose da fare. Qui ci sono regole molto rigorose e ripetute anno dopo anno, non abbiamo molto tempo a disposizione. È tuttavia impossibile non menzionarla, visto il valore di icona che ha per molti paesi europei. Quindi sarà qui con noi“.

Chi sono il marito e il figlio della cantante

Paolo Carta è lo storico compagno, anche se non marito, di Laura Pausini. I due fanno coppia dal 2005 e la decisione di non procedere con il matrimonio è stata condivisa da entrambi. La cantante ha confessato in alcune occasioni di aver faticato moltissimo ad accettare il fatto di essere innamorata del suo chitarrista. Questo principalmente perché Paolo nel momento del loro incontro era già sposato.

Paolo Carta è nato il 18 aprile 1964 a Roma. Per tanti anni ha studiato e praticato chitarra classica. L’occasione per la sua carriera è arrivata quando ha sostituito il chitarrista del gruppo Il Banco del Mutuo Soccorso. Il musicista ha collaborato anche con Adriano Celentano ed Eros Ramazzotti e a livello internazionale con Whitney Houston e Lionel Richie.

Paolo Carta ha avuto una moglie prima della sua relazione con Laura Pausini. Si tratta di Roberta Galli. Quello tra la coppia è stato certamente un divorzio complicato e sofferto. Sicuramente anche per il fatto che l’incontro tra l’ex marito e la Pausini sia avvenuto quando i due erano ancora legati dal matrimonio. La separazione è diventato realmente ufficiale soltanto nel 2012 mentre la loro relazione va avanti dal 2005.

Paolo Carta ha quattro figli: tre maschi e una femmina. I primi tre, tutti ragazzi, sono nati dal suo precedente matrimonio con Roberta Galli e si chiamano Jader, Jacopo e Joseph. Successivamente dal rapporto con Laura Pausini è nata la figlia Paola.