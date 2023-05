Laura Pausini, la foto dei genitori nel fango: «L’esempio di una vita a non arrendersi mai»

La cantante Laura Pausini, giorno per giorno attraverso i social, sta esprimendo le sue emozioni e la sua solidarietà per quanto sta accadendo in Emilia Romagna. Il suo paese d’infanza, Solarolo, dove vive ancora la sua famiglia, è stato colpito dall’alluvione. Nonostante si trovi lontana, la Pausini contribuisce utilizzando i suoi profili con la condivisione sui social di appelli per le donazioni, unitamente alle immagini dei suoi concittadini.

Laura Pausini posta la foto dei genitori nel fango

Tra le sue storie Instagram, la cantante scrive: «Da loro ho imparato a non mollare mai» accompagnando il video di un gruppo di ragazzi che puliscono una casa dalla pioggia e dal fango intonando Romagna mia. Proprio tra quelle persone, vi sono i genitori di Laura Pausini. Anche Il signor Fabrizio e la signora Gianna sono al lavoro da più di 24 ore per riportare il proprio paese a una situazione più vivibile. La Pausini pubblica così la loro foto scrivendo: «I miei genitori 78+75. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai».

Dai genitori all’amica di una vita

Dopo la dedica ai genitori, Laura Pausini ha condiviso alcune foto, una in particolare riporta: «Questa è Elisa, la mia amica e compagna di scuola, e questa è la mia Solarolo. Ma oggi sono così tanti paesi e città dell’Emilia Romagna. Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti. Vi aggiornerò anche sulla festa del fan club e ciò che succederà appena mi verranno date notizie. Forza Romagna terra mia. Ti amo».