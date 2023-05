Laura Pausini devolve all’Emilia-Romagna l’incasso dei tre concerti di Venezia

Gesto molto nobile da parte di Laura Pausini. La celebre cantante romagnola (nata e cresciuta a Solarolo) ha infatti deciso di rinunciare ai guadagni ottenuti grazie ai suoi prossimi (importanti) live destinandoli interamente alla sua Regione, martoriata nei giorni scorsi da alluvioni e inondazioni.

Laura Pausini annuncia: «Incasso dei concerti all’Emilia-Romagna»

La conferma è giunta nelle scorse ore sui social della cantante. Già nei giorni scorsi, in realtà, Laura Pausini aveva reso a modo suo omaggio alla sua terra con una serie di post e toccanti messaggi. Ecco dunque il comunicato con cui ha confermato che non guadagnerà un centesimo dagli imminenti live in programma il prossimo 30 giugno, l’1° luglio e il 2° luglio in Piazza San Marco a Venezia: «Al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano. Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie ig con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie. Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente.

La “Romagna è in fiore” anche in mezzo al fango: chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare. Inoltre ho ricevuto la conferma dal Comune di Solarolo e dalla produzione del tour, che per motivi di agibilità e di sicurezza, la festa del Fanclub “Launatici” sarà rimandata. Per gli stessi motivi anche l’apertura del mio museo sarà posticipata e appena sarà possibile vi daremo le nuove date. Sono con voi, con il cuore a forma di Romagna».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

L’omaggio alla regione

Sconvolta come tutti dalle inondazioni che hanno colpito Ravenna e Forlì-Cesena, la cantante aveva prima di tutto reso omaggio alla sua terra con una Stories pubblicata in concomitanza con suo il compleanno, scrivendo: «Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì. A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana. Grazie». Poche ore dopo, la cantante aveva pubblicato anche una toccante foto dei due genitori 70enni impegnati a spalare il fango dalle strade a Solarolo.