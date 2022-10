Laura Pausini condurrà i Latin Grammy Awards

Laura Pausini esulta. Dopo la conduzione dello scorso maggio dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, sarà lei a presentare i Latin Grammy Awards. Si tratta di una manifestazione a cui la cantante italiana è particolarmente legata, avendo vinto quattro volte e collezionato tredici nomination. Si terranno il prossimo giovedì 17 novembre a Las Vegas, alla Michelob Ultra Arena of Mandalay Bay Resort and Casino. Laura Pausini ha espresso tutta la propria soddisfazione e l’onore provato per la scelta. E intanto lavora sul nuovo album, che potrebbe arrivare già nei prossimi mesi.

Laura Pausini: «Per me un grande onore»

Per Laura Pausini si tratta dell’ennesima consacrazione. In oltre trent’anni di carriera, la cantante italiana ha vinto 4 volte ai Latin su tredici nomination. E ora li condurrà, con grande soddisfazione: «I Latin Grammy hanno da sempre un posto speciale nel mio cuore ed è un grande onore far parte di questo evento, un riconoscimento importante per la mia musica da parte del mondo latino americano. La conduzione di Eurovision quest’anno mi ha fatta appassionare anche ad una parte diversa del mio lavoro, che lo completa, e per questo con grandissimo entusiasmo ho accettato la proposta di questa nuova sfida che mi vedrà sul palco dei Latin Grammy il prossimo 17 novembre come conduttrice. Da italiana è per me motivo di orgoglio fortissimo».

Cosa sono i Latin Grammy Awards

I Latin Grammy Awards sono stati ideati nel 2000 dall’Accademia Latina delle Arti e delle Scienze della Registrazione. Si tratta quindi della 23esima edizione per la manifestazione, che punta a premiare la musica scritta in lingua spagnola o portoghese, proveniente comunque da ambienti latini e considerata troppo grande da essere semplicemente inserita nei Grammy Awards. Laura Pausini, con 4 trionfi, detiene il record di vittorie per gli artisti non direttamente inseriti nel mondo considerato latino, cioè di cultura spagnola o portoghese.