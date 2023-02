Laura Pausini, 3 concerti da New York a Milano in 24 ore: «Follia per i 30 anni di carriera»

Laura Pausini festeggia 30 anni di carriera tra New York, Madrid e Milano con tre concerti in altrettante parti del mondo diverse in un solo giorno. Una follia per celebrare tre decenni di musica: «Negli ultimi due anni non ho fatto altro che piangere, pensavo fosse finito tutto. E invece no».

I tre concerti di Laura Pausini per i 30 anni di carriera

La carriera di Laura Pausini è infatti iniziata nel 1993 quando sul palco dell’Ariston cantò La Solitudine vincendo tra le nuove proposte. A distanza di 30 anni la cantante pubblica l’inedito Un buon inizio, in uscita il 10 marzo e co-firmato da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Un brano che sembra celebrare una nuova partenza dell’artista che ritorna a fare concerti dal vivo dopo cinque anni proprio in occasione del trentennale della sua carriera.

L’album è atteso per l’autunno prossimo, ma intanto la Pausini ha voluto celebrare il grande traguardo in una maniera memorabile, decidendo di tenere ben tre concerti: prima all’Harlem’s World-Famous Apollo Theater di New York, poi al The Music Station di Madrid ed infine al Teatro Carcano di Milano. Tre date in un unico giorno, una maratona musicale che ha registrato il sold out in tutte e tre le tappe. Un’idea “folle” con la quale la cantante ha voluto ringraziare tutti i suoi fan. «Voi avete fatto molte pazzie per me, questa volta ho voluto fare io una pazzia per voi», dichiarato mentre si esibiva a Madrid.

La cantante ripercorrere i suoi successi più grandi

Su ognuno dei tre palchi sono state proposte in scaletta le canzoni più rappresentative di ogni decennio e, per ricordare il momento del suo debutto, la Pausini ha indossato un completo Emporio Armani che riproduceva il modello indossato dalla cantante in quel lontano Sanremo del 1993. I tre concerti possono essere considerati un’anteprima per il tour internazionale che prenderà il via in Piazza San Marco a Venezia il 30 giugno, l’1 e il 2 luglio e a Plaza De España a Siviglia il 21 e il 22 luglio.