Laura Pausini sarà la protagonista di una nuova produzione di Amazon Studios in uscita nel 2022. A svelarlo è Variety. Il progetto, un documentario sulla storia della cantante, è diretto da Ivan Cotroneo (le riprese sono già cominciate) e co-prodotto da Endemol, e sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video l’anno prossimo. Il titolo, al momento, non si sa ancora. Laura Pausini di recente ha collaborato con Diane Warren per il brano Io Sì (Seen), vincitore di un Golden Globe e candidato all’Oscar, colonna sonora del film La vita davanti a sé con Sophia Loren.

Laura Pausini, cosa si sa del documentario di Amazon

Il documentario si basa su un’idea originale della cantante, è scritto da Cotroneo e dalla co-sceneggiatrice Monica Rametta, stretta collaboratrice del regista. Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso) è il direttore della fotografia. Non si sanno molti dettagli sulla storia, ma si pensa seguirà la falsariga di Ferro, il biopic prodotto sempre da Amazon su Tiziano Ferro. In questo caso, quindi, scene della vita privata si alterneranno a quelle della carriera della cantante.

«Avevo ricevuto offerte per progetti cinematografici da un po’ di tempo, ma non riuscivo a trovare nulla di abbastanza speciale a cui dedicare il mio tempo e le mie energie», ha detto Pausini in una nota. «Poi, nel febbraio 2020, ho incontrato Amazon Studios e ho capito che c’era una storia che non avevo mai raccontato, che era importante per me e che volevo condividere», ha aggiunto.

«Siamo onorati di dare il benvenuto a Laura nella famiglia degli Amazon Studios; un’artista straordinaria che è amata e celebrata in tutto il mondo», ha affermato Georgia Brown, responsabile di European Amazon Originals di Amazon Studios. Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato di Endemol Shine Italy, ha sottolineato che con questo progetto «sperimenteremo uno stile narrativo completamente nuovo, per dare vita alla storia intima e autentica mai vista prima di Laura Pausini».

La cantante, che si esibisce principalmente in italiano e spagnolo, è vincitrice del Grammy Award 2006 per Escucha nella categoria miglior album pop latino, uno dei 13 album in studio che ha pubblicato. In carriera ha venduto oltre 70 milioni di album in tutto il mondo.