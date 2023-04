Laura Morante: età, marito, figli e carriera dell’attrice

Laura Morante è un’attrice italiana nata in provincia di Grosseto il 21 agosto del 1956. Nipote della celebre scrittrice Elsa,fa parte di una grande famiglia formata in tutto da otto figli. Il padre è il giornalista romano Marcello Morante.

Laura Morante: biografia e carriera

Il primo ruolo come attrice risale al 1978 quando interpreta la parte di Ofelia nell’Amleto diretto da Carmelo Bene, mentre la sua carriera cinematografica ha avuto inizio due anni dopo, nel 1980, quando interpreta il ruolo di una giovane tossicodipendente nel film di Giuseppe Bertolucci, Oggetti smarriti. Diverse le pellicole interpretate diretta da grandi registi del calibro di Moretti, Placido, Amelio, Salvatores, Virzì, Castellitto e Verdone.

Personaggi intensi, donne che raccontano grandi storie: è Silvia in Sogni d’oro di Nanni Moretti, ruolo per il quale riceve il Leone d’argento al Festival del Cinema di Venezia nel 1981, Bianca in Bianca sempre di Moretti, Paola ne La stanza del figlio, ruolo grazie al quale si aggiudica il primo David di Donatello come miglior attrice protagonista e Sibilla Aleramo, la donna che ebbe una storia d’amore travagliata con Dino Campana, in Un viaggio chiamato amore di Michele Placido. Tra gli altri film in cui ha recitato figurano Ferie d’agosto di Paolo Virzì, L’amore è eterno finché dura di Carlo Verdone, La profezia dell’armadillo di Emanuele Scaringi e Se Dio vuole diretto da Edoardo Falcone. La storia è quella di Tommaso De Luca, uno stimato cardiochirurgo, e di sua moglie Carla che adotta bambini a distanza, una donna che si vede sfiorita come gli ideali in cui credeva e cade vittima dell’alcol.

Nel 2012 ha esordito come regista, conquistando il pubblico anche dietro la macchina da presa con la commedia Ciliegine. Il cast del film è tutto francese, fatta eccezione per il ruolo di protagonista interpretato dalla stessa Morante e la parte di Karim Faysal affidata a Ennio Fantastichini. Grazie a questa pellicola, nel 2012 ottiene una candidatura per il Globo d’oro come regista rivelazione. L’anno seguente esce il suo secondo film, Assolo, scritto insieme a Paolo Genovese ed Edoardo Falcone. Il cast questa volta è italiano con l’eccezione di Lambert Wilson insieme al quale vincerà il Nastro d’argento europeo a pari merito.

La vita privata: marito e figli

L’attrice ha due figlie ed è attualmente sposata con l’architetto Francesco Gianmatteo. La prima figlia, Eugenia Costantini, è nata nel 1984 dal rapporto con Daniele Costantini. Anche lei attrice, ha recitato in diversi film tra cui Ferie d’agosto (1996), Maraviglioso Boccaccio (2015) e La tristezza ha il sonno leggero (2021). Anche la seconda figlia di Laura, Agnese, è un’attrice. Nata nel 1988 dalla relazione con George Classais, debutta insieme alla sorella in Ferie d’agosto. Insieme al marito, ha inoltre adottato un figlio, Stepan, nato nel 2006.