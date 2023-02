Chi è Laura Marzadori, la violinista che duetterà con Lazza e Emma a Sanremo 2023

Violinista italiana e primo violino dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Laura Marzadori salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023 nella serata dei duetti. In particolare, è stata scelta da Lazza per accompagnarlo nell’interpretazione del brano La fine insieme ad Emma Marrone.

Chi è Laura Marzadori

Nata a Bologna il 9 gennaio 1989, ha iniziato a suonare il violino a quattro anni con Fiorenza Rosi, insegnante di metodo Suzuki. Dopo essersi imposta giovanissima all’attenzione del pubblico e della critica, vincendo a soli 16 anni il più importante concorso violinistico nazionale, si è diplomata con lode e menzione speciale al Conservatorio Martini di Bologna. Ha studiato a lungo con Marco Fornaciari, si è perfezionata con Giuliano Carmignola e Pavel Berman e ha seguito i corsi di Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e alla Chigiana di Siena, dove ha ricevuto per due anni il Diploma d’Onore riservato ai migliori allievi.

A 25 anni ha vinto il concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, con giudizio unanime della commissione presieduta da Daniel Barenboim. In questo ruolo ha collaborato con i più grandi direttori al mondo tra i quali Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Antonio Pappano, Zubin Mehta e Myung-whun Chung.

L’attività da solista

Oltre all’impegno alla Scala, ha proseguito nell’attività solistica che l’ha vista tenere concerti in tutto il mondo (Stati Uniti, Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Ucraina, Germania, Svizzera e Uruguay, per citare alcuni paesi). Nel 2007 ha fondato, insieme alle sorelle Sara e Irene, il trio delle Sorelle Marzadori con cui si cimenta nel miglior repertorio per trio d’archi ricercando e proponendo anche brani meno eseguiti. Nel 2010 ha eseguito in anteprima mondiale a New York il concerto per violino e orchestra in La magg. P.49 di Respighi, mentre nel 2013, in anteprima italiana, ha suonato nel concerto per violino e orchestra di Ermanno Wolf Ferrari. Laura suona un violino Giuseppe Fiorini del 1925.