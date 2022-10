Laura Freddi oggi: età, compagno, figli e Paolo Bonolis

La showgirl 50enne Laura Freddi è una dei cosiddetti affetti stabili della trasmissione Oggi è un altro giorno, in onda nel pomeriggio di Rai1 da lunedì a venerdì. Per l’ex velina e concorrente del Grande Fratello Vip si tratta di un ritorno in televisione dopo un lungo periodo lontano dalle scene. Lei aveva infatti ottenuto celebrità negli anni Novanta e primi anni Duemila, per poi rimanere ai margini del mondo dello spettacolo.

Laura Freddi oggi: età, bio e carriera

Laura Freddi è nata a Roma il 19 marzo 1972 e oggi ha dunque 50 anni. È diventata un volto noto in televisione negli anni Novanta e primi Duemila, facendosi conoscere come showgirl. Ha cominciato nel 1992 in Non è la Rai, per poi prendere parte a numerose trasmissioni tra Mediaset, Rai e La7. Si ricordano: Festivalbar, Il Quizzione, il Festival internazionale del circo di Montecarlo e Buona Domenica. È stata velina di Striscia la Notizia, concorrente di Tale e quale show nel 2015 e del Grande Fratello Vip nel 2016. Ad allora risale l’ultima esperienza rilevante in tv: dopo di che, è rimasta nell’ombra fino al 2022. Adesso Laura Freddi fa parte del cast di Oggi è un altro giorno: nello specifico dei cosiddetti affetti stabili.

I figli, il compagno e la malattia della showgirl

Il compagno di Laura Freddi è Leonardo D’Amico, fisioterapista che ha conosciuto intorno ai 40 anni. Nel 2018 i due sono diventati genitori della loro figlia Ginevra. La showgirl desiderava da tanto tempo la maternità, ma non era riuscita fino ad allora a rimanere incinta. Anzi, era stata anche costretta ad abortire al terzo mese di gravidanza, in passato. Il tutto era dovuto alla diagnosi di endometriosi.

«Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip mi sono sottoposta ad una serie di controlli. I medici mi hanno diagnosticato questa malattia», ha raccontato in passato. «Se penso che solo un anno fa nella casa del Gf Vip piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma non ci posso credere!», ha detto parlando della piccola Ginevra. E proprio con la gravidanza, i sintomi della malattia sono scomparsi. «Mia figlia mi ha guarito. Prima avevo cicli molto abbondanti e molto dolorosi. Vivevo con gli antidolorifici. Molte donne dopo una gravidanza vedono scomparire dal proprio corpo qualsiasi sintomatologia. Adesso il dolore è scomparso e mi reputo una donna fortunata».

La storia con Paolo Bonolis

In passato Laura Freddi è stata fidanzata anche con Paolo Bonolis, dal 1990 al 1995. Nel ha sposato Claudio Casavecchia dal quale si è separata nel 2008. Precedentemente ha avuto una storia anche con Daniele Bossari. «Io e lui abbiamo vissuto un legame impetuoso. Quando lui è entrato nella mia vita, io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti. Il primo con Paolo Bonolis e l’altro con il calciatore Fabio Galante. Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa. Andammo a vivere insieme, ma mi tradì, ferendo la mia fiducia», ha raccontato in una vecchia intervista a DiPiù.

Laura Freddi e Leonardo D’Amico sono sposati?

Freddi e D’Amico non sono ancora marito e moglie, ma sono pronti per convolare a nozze la prossima primavera. «Quest’anno ho festeggiato i miei 50 anni di età e dieci anni di convivenza con Leonardo. Nostra figlia Ginevra però non è contenta. Ora che ha quattro anni e mezzo viene spesso da me e mi chiede: ‘Mamma ma quando lo sposi papà? Che aspettate? Vorrei tanto portarvi le fedi all’altare». Un matrimonio già programmato per il 2021 ma slittato a causa della situazione pandemica in corso.