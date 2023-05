Laura Efrikian: età, compagno, origini e libro dell’ex moglie di Gianni Morandi

Tutti oggi sanno che Gianni Morandi è felicemente sposato da anni con l’adorata Anna Dan, che da diverso tempo si occupa della gestione dei suoi social network, dov’è seguitissimo. Eppure, in passato, il famoso cantante di Monghidoro è stato legato sentimentalmente e sposato anche con un’altra donna, Laura Efrikian. Ecco tutte le curiosità sul suo conto.

Chi è Laura Efrikian, la prima moglie di Gianni Morandi

Di origine armena da parte di padre (che era un musicista), Efrikian nasce il 14 giugno del 1940 con il vero nome di Laura Ephrikian. La sua carriera prende il via in televisione: dopo qualche anno di studio presso il Piccolo Teatro di Milano, riesce infatti a diventare un’annunciatrice Rai lavorando nella sede di Milano. Gli anni ’60 saranno per lei molto fortunati: Efrikian avrà infatti la possibilità di partecipare a trasmissioni del calibro di Canzonissima e del Festival di Sanremo (presentò l’edizione 1962 della kermesse al fianco di Renato Tagliani e Vicky Ludovisi).

Negli anni successivi sarà impegnata in un’intensa attività teatrale e, in parallelo, cinematografica. La vedremo infatti, insieme al marito Gianni Morandi, in alcuni musicarelli come Non son degno di te e In Ginocchio da te. Fra gli anni ’70 e i primi 2000 i suoi impegni cinematografici e televisivi diventano sempre più sporadici: si segnalano in questo senso le importanti partecipazioni a due sceneggiati importanti come La cittadella e David Copperfield per la regia di Anton Giulio Majano e, più di recente, nella serie Don Luca con Luca Laurenti.

Il matrimonio con Morandi, i figli e gli ultimi progetti

Insieme al cantante di Fatti mandare dalla mamma, l’attrice è rimasta dal 1966 (anno delle nozze) fino al 1969. Da Gianni Morandi, Efrikian ha avuto tre figli: la prima, Serena, è purtroppo a poche ore dal parto; la seconda si chiama Marianna ed è l’ex compagna di Biagio Antonacci; il terzo figlio si chiama Marco. Costoro hanno reso lei e l’ex marito nonni di un totale di 5 nipotini.

Laura Efrikian, che ad oggi non risulta fidanzata con nessun altro uomo, ha alle spalle anche la pubblicazione di un libro legato alla storia della sua famiglia, intitolato Ephrikian. Una famiglia armena uscito il 20 giugno 2021.