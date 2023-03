L’ex viceministra Castelli al fianco di Cateno De Luca: è la nuova portavoce di Sud chiama Nord

Il ritorno dell’ex viceministro all’Economia, Laura Castelli, è una grande sorpresa. Ad alcuni mesi dall’addio al Movimento 5 Stelle, passata a Insieme per il futuro, partito di Luigi Di Maio, Castelli sbarca nuovamente in politica e lo fa con Sud chiama Nord. L’ex pentastellata ha detto sì all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, personaggio controverso che ha fondato il partito sbarcato in parlamento, sia alla Camera sia al Senato, nel settembre scorso. Sarà la portavoce del movimento e con sé porterà anche il compagno Peppe Marici, già al fianco di Di Maio e adesso nuovo consulente alla comunicazione dello stesso De Luca. Quest’ultimo, che a fine estate ha tentato la corsa alla presidenza della Regione Siciliana, arrivando dietro l’attuale governatore Renato Schifani, gongola su Facebook.

Castelli coordinerà le liste fuori dalla Sicilia

L’annuncio di Laura Castelli risale a diverse ore fa, con De Luca a pubblicare il consueto post sulla sua seguita pagina Facebook: «Benvenuta Laura. Laura Castelli già vice ministro dell’economia, è la portavoce di Sud chiama Nord! Ci siamo conosciuti anni fa quando io ero sindaco di Messina e ci siamo beccati durante un confronto per il salvataggio delle ex province della Sicilia. Laura comprese subito che la mia presa di posizione era fondata e trovò la giusta soluzione per risolvere le criticità che avevo messo in bella vista a modo mio». Il riferimento è al blocco delle navi in riva allo Stretto, che ha avuto, nel 2020, risalto nazionale. Ora l’ex ministra si occuperà di coordinare le liste di Sud chiama Nord fuori dalla Sicilia.

Castelli: «Progetto parte dal Sud e guarda a tutto il Paese»

Laura Castelli ha poi spiegato la sua scelta: «È un progetto che parte dal Sud ma che guarda a tutto il Paese, anche al Nord infatti ci sono realtà che stanno aderendo. Io infatti sto arrivando a Treviso dove ho in programma domani un incontro con cittadini, associazioni locali e imprenditori». Poi ha raccontato ciò che vede in De Luca: «Cateno ha mostrato di sapere amministrare più città, ha le idee chiare, in tutto quello che fa ci mette il cuore».