Chi è Laura Carafoli, la dirigente di Discovery che corteggia i volti Rai

Di recente ha incontrato Serena Bortone e la foto pubblicata su Instagram dal volto Rai ha alimentato le voci di un altro trasloco, dopo quello pesante di Fabio Fazio, passato al canale Nove. La conduttrice di Oggi è un altro giorno e Laura Carafoli, responsabile dell’offerta dei contenuti di Discovery Italia, sono amiche di lunga data, dunque non si è trattato di un incontro prettamente di lavoro. Di sicuro però, la manager si sta dando parecchio da fare in questo periodo, vista l’aria che tira in Rai e le ambizioni di Discovery, 13 canali tra cui appunto Nove, Real Time e DMAX.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Bortone (@serenabortone)

Classe 1970, è nata a Novara: «Devo dire grazie alla vita di provincia»

Laura Carafoli è responsabile della programmazione, della produzione e delle attività di promozione, marketing e comunicazione dei canali del portfolio del gruppo Warner Bros. Discovery nell’Europa del Sud. Classe 1970, è nata a Novara e si è laureata in Filosofia a Milano. «Devo dire grazie alla vita di provincia. Sin da piccola, passavo gli interminabili pomeriggi novaresi davanti al televisore: già alle elementari avevo la certezza che il mio futuro sarebbe stato lì», ha raccontato a Style Magazine.

Dal circuito Odeon Tv a Warner Bros. Discovery: la carriera

Messo da parte il famoso pezzo di carta, ha così avviato il percorso televisivo con Video Novara (parte del circuito Odeon Tv), nel 1996 è passata a Rai 2 come programmista regista, ovvero la figura che idea, propone, imposta, e prepara programmi radiofonici e/o televisivi. «Ho collaborato con Carlo Freccero a Supergiovani, e poi con Paolo Giaccio a RaiSat Art: facevamo una tivù culturale, ma a me già piaceva il pop. Avevo una pulsione per la tivù commerciale. Per fortuna, sono arrivati gli americani di Fox e mi hanno subito assunta». E così, ecco un quadriennio a Fox Italia, come senior programming manager. Poi l’approdo a Discovery nel 2008, gruppo per il quale ha lavorato direttamente al lancio di Real Time sul digitale terrestre, così come a quello di di DMAX.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Carafoli (@lauracarafoli)

Dai gatti alla ghigliottina su Rai 1, le sue passioni

Come raccontato al mensile del Corriere della Sera è, ipse dixit, una gattara: non a caso fu lei comprare il programma Il mio gatto è indemoniato. E, «medico mancato come tutti gli ipocondriaci», appena ha avuto l’occasione di dedicare spazio alle malattie misteriose e imbarazzanti, lo ha colto al volo. Laura Carafoli è inoltre appassionata di cinema e lettura. La sua eroina, ha dichiarato a Vanity Fair, è la giornalista e scrittrice americana Joan Didion: «L’avrei voluta incontrare perché mi ha confortata negli anni attraverso i suoi libri e mi ha aiutata a non sentirmi sola». Mentre se potesse scegliere un personaggio da reclutare sul Nove, vorrebbe Maria De Filippi «perché è un modello». Molto attenta al pubblico femminile – che rappresenta il 70 per cento di quello di Discovery – lei stessa guarda tanta televisione e, come rivelato a Repubblica, ha una guilty pleasure: il game show L’Eredità di Rai 1 e in particolare la sua ghigliottina.

Tornando a Real Time, tra le sue creazioni Il boss delle cerimonie, venduto poi in tutto il mondo, e personaggi come Chef Rubio, Paola Marella, Carla Gozzi, Enzo Miccio. Tutta gente di cui il marito Paolo Debiaggi, architetto e campione italiano di nuoto master, probabilmente ignora l’esistenza: «Non guarda la tivù, non gli interessa», ha raccontato a Style.