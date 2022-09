Laura Boldrini contestata alla manifestazione pro aborto: «Vada via»

Laura Boldrini è stata contestata da alcune donne presenti alla manifestazione organizzata all’Esquilino da Non una di meno in occasione della Giornata mondiale dell’aborto libero, sicuro e gratuito. Pronta la risposta dell’ex presidente della Camera alle accuse mossegli dalle manifestanti.

Laura Boldrini contestata alla manifestazione per l’aborto

«Vada via perché lei e il Partito Democratico non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza», le hanno gridato alcune delle persone scese in piazza. L’onorevole ha quindi tentato di replicare con l’invito ad essere tutte unite e a non combattere una lotta tra il Parlamento e la vita fuori dal palazzo. Ma le manifestanti non ci sono state e l’hanno accusata di essere disinteressata alle persone che vivono nelle case e nei quartieri popolari.

Nel citare l’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin, accusata di aver reso la pillola anticoncezionale a pagamento, hanno infatti così continuato: «Lei mi dice che il problema non è quello ma è la distribuzione. Lo vada a dire ai giovani, ai precari, a chi vive nei quartieri popolari. E non ha mi ha risposto sui tagli che sono stati fatti alla sanità, sui consultori che sono stati chiusi e su una legge che non viene applicata».

La risposta della Boldrini

La Boldrini ha quindi definito uno show quello fatto dalle manifestanti ed evidenziato che, a differenza degli altri parlamentari, lei è lì con loro. «Non è uno show, io la rispetto come persona ma non come istituzione. Ve ne dovete andare via perché voi non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza. Le donne, le compagne, che sono venute qua a manifestare per l’aborto libero e gratuito non ce l’hanno anche per colpa sua. Il suo partito non ha difeso questo diritto. Se ne vada», è stata la risposta ottenuta. Al che, seccata, la donna ha così chiosato prima di lasciare la piazza tra i cori: «Allora ve lo difenderà Fratelli d’Italia».