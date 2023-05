Latina, ragazza di 16 anni rapita e violentata per una notte intera

Latina è sotto choc per quanto accaduto a una ragazza di soli 16 anni. La giovane è stata rapita e violentata all’interno della minicar del fidanzato da uno sconosciuto. Il sequestro è avvenuto mercoledì pomeriggio e la ragazza è stata tenuta nella piccola vettura per una notte intera. Poi è riapparsa alle porte di Latina, sporca di fango e sotto choc. L’autore del gesto, secondo quanto raccontato dal Messaggero, sarebbe un uomo sulla trentina, scomparso da 48 ore e ricercato dalle forze dell’ordine.

La ricostruzione: dal giro in macchina al rapimento

Secondo quanto ricostruito finora, tutto è partito mercoledì pomeriggio. La 16enne e il fidanzato hanno deciso di fare un giro con la minicar, partendo da Scalo. Si dirigono verso una zona industriale abbandonata e, dopo aver parcheggiato, si spostano all’interno di uno dei fabbricati. Non si tratta di una zona tranquilla di Latina e agli investigatori non appare tutt’ora chiaro il motivo di questa fermata. Poco dopo il loro arrivo, un uomo si sarebbe avvicinato e i ragazzi hanno tentato la fuga verso la minicar. Lì l’aggressore avrebbe colpito al volto il ragazzo, rompendogli anche il naso e lasciandolo a terra privo di sensi. Poi ha chiuso la 16enne nella vettura ed è partito.

La ragazza portata in ospedale

Dopo la fuga, della giovane non si ha alcuna traccia per tutta la notte. A cercarla sono entrambe le famiglie, oltre agli agenti di polizia che non trovano alcuna pista da seguire. Riappare in mattinata, quando è lei stessa a raccontare cosa le ha fatto il suo rapitore per tutta la notte. Sotto choc e sporca di fango, viene portata in ospedale e viene immediatamente avviato il protocollo per le vittime di violenza sessuale. La polizia ha un identikit del rapitore e secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un 30enne rumeno già noto alle forze dell’ordine, che ha fatto perdere le sue tracce da 48 ore.