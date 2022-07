Latina, ladri in casa dei genitori di Tiziano Ferro: rubata una Bmw

Disavventura per i genitori di Tiziano Ferro. Durante la scorsa notte, infatti, alcuni ladri si sono introdotti nella loro casa a Latina, nel quartiere Q4, riuscendo forse a trafugare vari oggetti, sebbene non sia stato ancora quantificato il bottino. Poi sono riusciti a rubare due auto, due Bmw. I ladri sono stati inseguiti dagli agenti della Polizia di Stato e hanno poi proseguito la fuga abbandonando una delle auto. Ritrovata anche una Porche che risultava essere stata rubata lo scorso 2 luglio a Roma. Si tratta forse della vettura con cui i malviventi si sono diretti verso la casa dei genitori del cantante.

La ricostruzione

Durante la notte tra ieri, giovedì 7 luglio, e oggi, venerdì 8, due uomini hanno fatto il loro ingresso nella casa abitata a Latina dai genitori di Tiziano Ferro. Presumibilmente arrivati con una Porche, anch’essa rubata, i due hanno puntato altrettante auto, entrambe Bmw, di cui hanno preso le chiavi in casa. Poi la fuga. La polizia, però, li ha trovati grazie al sistema satellitare installato a bordo delle vetture ed è riuscita a rintracciarli, inseguendoli. Lasciata una delle due Bmw, i ladri sono riusciti a dileguarsi e ora sono ricercati dalla polizia, che sta indagando e completando gli accertamenti del caso, analizzando anche il sistema di videosorveglianza per risalire all’identità dei malviventi.

Il nuovo album di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro non era ovviamente nella casa dei suoi genitori e ha deciso di tenere il più stretto riserbo sui social. Sono settimane intense per il popolare cantante italiano, che ha ultimato da poco l’ultimo disco. Il Mondo è nostro, il nuovo album dell’artista, sarà pubblicato il prossimo 11 novembre 2022. Il suo ultimo post su Instagram risale al 24 giugno e si riferisce proprio al lavoro completato. L’album è stato definito «Uno dei dischi più complessi della mia vita» e i fan si sono scatenati tra i commenti, dimostrandogli tutta l’emozione per un’attesa che durerà ancora qualche mese.