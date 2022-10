Latina, cellulari sequestrati: preside aggredito dai genitori di un’alunna

Episodio assurdo accaduto a Latina, il preside di una scuola ha emanato una circolare in merito al sequestro dei cellulari a scuola e per questo è stato aggredito dai genitori di una studente perché non d’accordo alla sua decisione.

L’aggressione che il preside ha subito a Latina

A Latina una circolare scolastica emanata dal Dirigente d’istituto che vieta l’utilizzo degli smartphone durante le lezioni a scuola ha scatenato l’ira dei genitori. Per questa ragione, il preside sarebbe stato raggiunto da alcuni genitori di un’alunna, che non hanno gradito la sua decisione. L’accaduto successo a Latina riguarda il Dirigente scolastico del liceo scientifico Majorana, infatti nella giornata di ieri ha dovuto subire una discussione agitata all’interno del suo istituto per aver abolito i cellulari, ponendo così fine a una tendenza che da tempo era comune tra gli studenti.

Nel dettaglio, il preside ha deciso che gli smartphone degli alunni al mattino dovevano essere riposti all’interno di una scatola, per poi essere recuperati solamente all’uscita. Ciò era stato fatto per fermare «reiterati casi di cyberbullismo, comportamenti scorretti nei confronti di alcuni docenti», oltre al fatto che lo smartphone è ritenuto uno strumento «distrattore» e di «isolamento nel gruppo». La situazione è peggiorata quando un’alunna si è rifiutata di rispettare la circolare e depositare lo smartphone. La ragazza, per questo comportamento, ha ricevuto diverse note, per poi chiamare in lacrime anche i genitori e avvisare dell’accaduto. Subito i genitori sono accorsi nel liceo e hanno aggredito verbalmente il preside.

L’arrivo della polizia per sedare la situazione

Tra i genitori e il dirigente scolastico di Latina la discussione accesa è andata avanti per diverso tempo. Poi, nell’istituto sono arrivate anche le volanti della Polizia nel tentativo di sciogliere la discussione che pare sia destinata a finire in tribunale. L’obiettivo del preside era quello di salvaguardare i ragazzi, ma non è stato compreso da tutti.