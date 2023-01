Laterza, 35enne muore in bici travolto da un furgone

Incidente fatale a Laterza, un ciclista di 35 anni ha perso la vita mentre percorreva la statale 7 con la sua bici. L’uomo, Francesco Nigro, è morto dopo essere stato travolto dal furgone e non è stato possibile salvargli la vita.

L’incidente a Laterza

La bici di Francesco Nigro è stata travolta da un camion mentre percorreva la statale 7. L’uomo era un ciclista amatoriale e faceva questo percorso molte volte. Tuttavia, questa volta è stata fatale per lui. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e per questa ragione sul luogo della tragedia si sono recati i carabinieri della stazione di Laterza che hanno già effettuato i primi rilievi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i soccorsi del 118. Purtroppo però, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare, l’uomo ha perso la vita per le ferite che ha riportato. Sui social in tanti hanno espresso il loro dolore per la perdita di Francesco, a soli 35 anni.

Il cordoglio del sindaco sui social

Il sindaco di Laterza Francesco Frigiola ha espresso sui social «cordoglio personale e di tutta l’Amministrazione comunale». Poi, ha continuato a scrivere nel suo post: «Stavamo festeggiando san Sebastiano, patrono della Polizia Locale, quando è arrivata la notizia dell’ennesima tragedia stradale, che si è portata in cielo un’altra giovane vita di Laterza».

Il sindaco ha anche annunciato che si stanno «adottando provvedimenti proprio per la sicurezza sulla strada. Al riguardo, abbiamo investito 600mila euro e avviato un progetto scuole sicure. Col prefetto di Taranto, si è concordata l’installazione di videosorveglianza vicino ai plessi frequentati. L’auspicio è che non si verifichino più eventi luttuosi sulle strade. Rattrista quanto accaduto, soprattutto perché Francesco stava praticando sport, che è vita». Triste sapere che Francesco è il secondo ciclista che perde la vita in questi giorni, dopo l’incidente avvenuto a Landriano, in provincia di Pavia.