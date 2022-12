Last Christmas, coppia di svedesi lancia la petizione per cancellare il brano

Non a tutti piacciono le canzoni di Natale. I tormentoni classici delle festività sono tornati ormai da settimane ad affollare le frequenze radio, i negozi e le case addobbate con festoni natalizi, alberi e luci. Tra le canzoni più amate c’è quella degli Wham!, Last Christmas. Colonna sonora di un gran numero di film e serie tv, si sente praticamente ovunque. Tanto che una coppia svedese ha dato il via a una raccolta fondi. I proventi saranno utilizzati per una sorta di trattativa con la casa discografica che detiene i diritti del brano, la Warner Chappell Music UK. La richiesta? Eliminare la canzone da ogni piattaforma.

La coppia spiega il motivo dell’odio contro la canzone

A portare la storia in Italia è stato il Messaggero, che riprende anche la spiegazione dei diretti interessati. I promotori della petizione sono lo scrittore Tomas Mazetti e la moglie pittrice Hannah. I due raccontano: «Qualcuno ci ha detto che era teoricamente possibile acquistare i diritti della canzone e poi prenderla da tutte le piattaforme di streaming. Un giorno fummo costretti, io e i miei colleghi, ad ascoltarla centoundici volte nel corso di una sola giornata lavorativa». La donna, infatti, lavorava in un bar di Oxford. Dopo anni di prolungato ascolto, la scelta di tentare di eliminare un brano iconico. Last Christmas è stato lanciato nel 1984 e dopo quasi 40 anni è ancora uno dei pezzi più cantati e suonati nel periodo natalizio.

Raccolti 62mila dollari

E da questo è nata l’idea della petizione. Difficile che la Warner Chappell music UK possa dire sì a una richiesta simile. Anche perché la cifra raccolta potrebbe non bastare. La coppia ha chiamato a sé altri 327 profili che odiano Last Christmas, raccogliendo un totale di 62.100 dollari. Una cifra niente male, ma troppo bassa per poter anche solo immaginare un sì da parte della casa discografica.