Lasciarsi un giorno a Roma: trama, cast e dove guardarlo

Film di co-produzione italo-spagnola (Italian International Film – Neo Art Producciones e Vision Distribution), Lasciarsi un giorno a Roma è la nuova commedia sentimentale di Edoardo Leo: dove è possibile guardarla e quali sono la trama e il cast della pellicola?

Lasciarsi un giorno a Roma: dove guardarlo

Il film è stato trasmesso l’1 gennaio 2022 su Sky Cinema Uno (canale 301 del telecomando Sky) e su Sky Romance. Gli abbonati da più di un anno alla tv satellitare possono però recuperarlo in streaming su Sky Go (servizio disponibile su computer, smartphone, tablet e dispositivi mobili) e on demand su Sky Q. È inoltre possibile vedere il film in diretta streaming su Now Tv, la piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per godere dei contenuti di loro interesse.

Lasciarsi un giorno a Roma: la trama

Lasciarsi un giorno a Roma racconta le vicende personali di due coppie sia nei momenti più floridi delle loro relazioni sia in quelli di reciproche incomprensioni. La prima è formata da Tommaso, scrittore che per arrotondare cura la posta del cuore sotto lo pseudonimo di Gabriel Garcia Marquez, e Zoe, lavoratrice nell’industria dei videogiochi. La seconda è invece costituita da Umberto, vicepreside di un liceo e migliore amico di Tommaso, ed Elena, sindaco di Roma.

La trama prende il via quando Tommaso riceve in redazione una lettera di Zoe, la quale non sa che dietro il nickname si cela proprio il compagno, in cui confessa di voler lasciare il fidanzato. Da qui inizia una vera e propria corrispondenza tra i due, con lei sempre ignara di stare in realtà comunicando con Tommaso. Quest’ultimo inizia a mettere in pratica tutti i suggerimenti che la stessa Zoe inconsapevolmente gli dà nel tentativo di riconquistarla.

Il film affronta diversi temi riguardanti la fine di una relazione, dalla difficoltà di lasciarsi e trovare le parole più adatte fino alla speranza di non far soffrire e recare troppo dolore al partner. Il tutto condito da colpi di scena e motti di spirito accompagnando l’umorismo alla commozione.

Lasciarsi un giorno a Roma: il cast

Il cast del film è composto da: