La stagione autunnale sta entrando nel vivo. Con l’arrivo dei primi freddi e delle piogge, picnic al parco e le passeggiate all’aria aperta lasciano dunque spazio al divertimento casalingo. Libri, film ma soprattutto videogame sono l’ideale per passare il tempo in compagnia, sia che viviate con il partner sia che condividiate l’appartamento con amici o colleghi di lavoro. Ecco allora qualche consiglio sui migliori titoli da giocare in modalità multiplayer secondo il Guardian. Azione, avventura e horror. Ce n’è per tutti i gusti.

Videogiochi, i migliori titoli da giocare in multiplayer

1- Morkredd, se l’ombra fa paura

Un’interessante esclusiva multiplayer di Xbox, disponibile sia su One che su Series X, è Morkredd, titolo di Aspyr Media del 2020. Si tratta di un gioco cooperativo dai tratti cupi e inquietanti, dove i giocatori si calano nei panni di due piccoli esseri d’ombra intenti a far rotolare una grande sfera di luce. L’obiettivo è usarla per dissolvere l’oscurità, senza però finire l’uno nell’ombra dell’altro. Caratterizzato da buoni enigmi e da atmosfere ben delineate, non è eccessivamente difficile da giocare. Incluso nell’Xbox Game Pass, è disponibile per i non abbonati a 19,99 euro.

2- PHOGS!, alla scoperta del mondo dei sogni

Un cane a due teste o due cani con un corpo solo? Questo il dilemma esistenziale, quasi shakespeariano, alla base di PHOGS!, titolo di Coatsink del dicembre 2020. Obiettivo principale, una volta preso il controllo del buffo essere protagonista, è farsi largo in paesaggi onirici con puzzle tanto carini quanto surreali per impossessarsi delle ossa d’oro. Coinvolgente ma allo stesso tempo intuitivo, non richiede concentrazione massima ed è l’ideale per staccare dalla routine quotidiana. Disponibile per Ps4, Xbox One e Nintendo, ha un costo di 24,99 euro.

3- Haven, innamorati nel cosmo

Un uomo e una donna volano su un altro pianeta per consumare il loro amore senza disturbi o incontri indesiderati, ma restano bloccati lontano da casa. Questa la trama di Haven, titolo multiplayer di The Game Bakers di fine 2020. Disponibile per tutte le console di ultima generazione, tra cui Ps5 e Xbox Series X, richiede ai giocatori di trovare cibo e risorse esplorando un luogo ignoto e pieno di simpatiche sorprese. Il prezzo, anche in questo caso, è di 24,99 euro.

4- Lara Croft e il Tempio di Osiride, il cult si fa multiplayer

Tomb Raider. Due parole ormai incise nella storia del mondo videoludico. Sin dall’uscita del primo capitolo nel 1996, Lara Croft è nota a tutti i fan del gaming. Di recente, oltre ai capitoli per giocatore singolo e ai film con Alicia Vikander, l’archeologa più famosa delle console è stata protagonista di due interessanti spin-off. Fra questi merita una menzione speciale Lara Croft e il tempo di Osiride, sequel di Lara Croft e il Guardiano della Luce, sviluppato da Crystal Dynamics nel 2014 per Xbox One e Ps4. Un’avventura fra antichi templi e trappole esplosive e scontri con gli dei della mitologia egizia al modico prezzo di 19,99 euro.

5- A Short Hike, il ritorno dei platform anni Novanta

Altro titolo degno di attenzione è A Short Hike, sviluppato da Adamgryu nel 2019 e disponibile per Ps4 e Pc, sia Linux che Windows e iOS. Il protagonista è un volatile che ha come unico obiettivo quello di raggiungere la vetta di una montagna. Dura solamente poche ore, ma rappresenta un concentrato di divertimento e umorismo che riesce comunque a giustificarne il prezzo, 6,99 euro.

6- Gone Home, vita quotidiana in salsa hi-tech

Un classico accogliente e a tratti persino commovente che permette ai giocatori di esplorare la casa di una famiglia e viverne i momenti della vita quotidiana. Questa la presentazione del Guardian per Gone Home, titolo multiplayer del 2013 di Fullbright. Obiettivo del gioco è ricostruire la storia degli abitanti scavando nel loro passato ma soprattutto nelle loro azioni più abitudinarie, leggendo vecchi biglietti di auguri o lettere d’amore. Disponibile per Ps4, Xbox One e Pc con ogni sistema operativo, ha un costo di 19,99 euro.

7- Firewatch, disperso fra boschi in fiamme

Interessante e molto attuale il tema principale di Firewatch, titolo di Campo Santo del 2016. Il protagonista è un uomo che, afflitto da una grave tragedia personale, si ritrova seduto da solo in un grande parco degli Stati Uniti d’America in preda alle fiamme. Durante il primo giorno di lavoro, la sua torre di guardia viene saccheggiata e i cavi della linea di comunicazione tagliati. Spazi aperti, paesaggi incantevoli e lunghe camminate costituiscono un gioco molto interessante da giocare in multiplayer, cercando di risolvere un mistero di fondo che si svela passo dopo passo. Anche in questo caso il prezzo è di 19,99 euro.

8- A Way Out, un gioco tutto da ridere

Il fulcro di A Way Out è molto semplice. I giocatori devono prendere il comando di due detenuti il cui unico obiettivo nella vita è riuscire a evadere dalla prigione in cui sono rinchiusi. Per farlo avranno bisogno l’uno dell’altro, risolvendo gli enigmi e trovando, come preannuncia il titolo del gioco, una via d’uscita. Il videogame di Electronic Arts, uscito nel 2018 per Ps4 e Xbox One, ricorda molto i B-Movie dove la comicità domina su tutto. Il prezzo è di 29,99 euro.

9- Telling Lies, veri attori per falsi indizi

Interessante e certamente originale è l’idea che ha dato vita a Telling Lies, titolo del 2018 a metà fra un videogioco e un film interattivo. Il thriller si compone di vari video di persone differenti (attori in carne ed ossa) che mettono in scena la loro storia fra verità e menzogne attraverso webcam e telecamere segrete. Nei panni di Karen Douglas, ex agente dell’FBI, i giocatori devono trovare il bandolo della matassa e risolvere un caso che ha coinvolto poliziotti corrotti e agenti infiltrati. Disponibile su Ps4, Xbox One e Pc, costa 19,99 euro.

10- Until Dawn, l’horror multiplayer dove ogni decisione conta

Un gruppo di millennial americani in vacanza presso una baita sulla montagna. Improvvisamente però compare un temibile serial killer con l’unico obiettivo di dare vita a una carneficina. Potrebbe sembrare la trama di uno dei tanti horror sbarcati al cinema, ma è la storia narrata in Until Dawn, titolo per Ps3 e Ps4 di Supermassive Games, sbarcato nel 2015 con supporto al Playstation Move, controller sensibile al movimento di Sony. In questo gioco, ogni scelta ha un effetto diverso sulla storia, portando alla morte di un protagonista piuttosto che di un altro. Il prezzo è di soli 9,99 euro, una vera occasione.