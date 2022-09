Lara Comi pronta a tornare a nell’europarlamento, nonostante il processo

L’effetto “flipper” non l’ha capito quasi nessuno. È quell’oscuro meccanismo di redistribuzione dei voti del Rosatellum, da un collegio all’altro, che per esempio ha fatto scattare l’elezione di Umberto Bossi, quando sembrava fuori dal parlamento dopo 35 anni. C’è un altro effetto però molto più intuitivo, quello domino, che va da Roma a Bruxelles: in sostanza ci sono diversi europarlamentari che sono stati eletti alle politiche del 25 settembre, come per esempio Antonio Tajani, Silvio Berlusconi e Carlo Calenda, e lasceranno lo scranno europeo. Al loro posto, quelli che rimasero fuori per un pelo nel 2019. Tra questi c’è anche Lara Comi, prima dei non eletti nella circoscrizione Nord occidentale dove prevalse il Cavaliere. Tornerà dunque in Europa fino al 2024? Non è detto, visto che la 39enne di Forza Italia è sotto processo per truffa proprio a Bruxelles.

Era finita agli arresti domiciliari, poi revocati

A chi le chiede del suo futuro, come rivelato da Repubblica, risponde «chissà». Non ha ancora deciso: «Sarà una sorpresa, lascio un po’ di suspense. Sono innocente e lo dimostrerò fino in fondo». L’indagine giudiziaria riguarda la maxi inchiesta sulla “Mensa dei poveri”. Nel novembre 2019 la varesina era finita agli arresti domiciliari dopo che era stato scoperchiato un doppio sistema corruttivo sulla spartizione di incarichi e prebende tra politici locali ed europei, professionisti e imprenditori su larga scala. Il provvedimento restrittivo nei confronti della Comi, accusata di truffa aggravata e false fatturazioni, era stato revocato un mese dopo dal Tribunale del riesame.

Nel 2020 sequestrati 525 mila euro

Nel 2020, su richiesta di Bruxelles, si era vista sequestrare 525 mila euro, con altri cinque indagati fra cui il padre, accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubblica. Nel decreto di sequestro si legge che il gruppo avrebbe «indotto in errore il parlamento europeo in ordine ai contratti stipulati e all’attività lavorativa prestata dall’assistente locale nominato dall’europarlamentare Lara Comi, procurandosi un ingiusto profitto con correlativo danno per l’istituzione comunitaria, consistente nei contributi erogati dal parlamento per l’attività contrattualizzata, effettivamente prestata solo in minima parte». Adesso tornerà, nonostante tutto?