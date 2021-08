Laptop five

Tablet o laptop che sia, Microsoft ha ampliato la sua gamma Surface a dismisura. La sua linea di prodotti hardware, dotata di Windows e processori Intel, offre oggi una scelta talmente variegata che sta diventando sempre più difficile scegliere il prodotto giusto per ogni necessità. Per questo, Wired ha stilato una lista dei migliori prodotti presenti sulla piazza, catalogati per caratteristiche tecniche, rapporto qualità-prezzo e possibilità di utilizzo.

I cinque migliori tablet e laptop della gamma Surface di Microsoft

1. Surface Laptop 4, il tuttofare di Microsoft

Solido, sicuro e privo di cavalletti e cover a scatto presenti sui tablet che potrebbero rappresentare solo un altro accessorio a rischio rottura. Come sottolinea Wired, a volte «ciò di cui si ha veramente bisogno è solo un laptop». Ecco allora che, nella gamma Surface, niente batte il Surface Laptop 4. La versione base è dotata di uno schermo ad alta definizione da 13,5 pollici, 8 Gb di Ram e fino a 512 Gb di SSD, oltre a due chip differenti. Tuttavia, che scegliate il modello con AMD Ryzen o quello con Intel Core i5, non avrete problemi nemmeno con alti carichi di lavoro e numerose applicazioni attive. Ottima anche la fotocamera IR Windows Hello per il riconoscimento facciale. Per gli amanti di uno schermo più grande, Microsoft offre una versione da 15 pollici con chip più avanzati, il Ryzen 7 o l’Intel Core i7. Il prezzo parte da 1.149 euro e include un aggiornamento gratuito all’uscita di Windows 11.

2. Surface Pro 7, il miglior due in uno

Ultraleggero e portatile, che vi troviate alla scrivania dell’ufficio o in spiaggia sotto l’ombrellone, il Surface Pro 7 soddisferà tutte le vostre esigenze. Ogni dispositivo vanta chip Intel i5 di decima generazione e uno schermo touchscreen HD da 12,3 pollici. Presente anche una porta USB-A, una porta di ricarica magnetica, una webcam compatibile con Windows Hello e uno slot MicroSD per espandere lo spazio di archiviazione integrato, che può arrivare a 256 Gb. Sul sito ufficiale di Microsoft è possibile configurarlo a piacimento scegliendo memoria, processori e un abbonamento a Microsoft 365 per un anno. Il prezzo parte da 919 euro.

3. Surface Go 2, la scuola non è mai stata così smart

Il ritorno a scuola si avvicina inesorabilmente, quindi è meglio farsi trovare pronti. Lo schermo da 10,5 pollici, racchiuso in un peso di soli 544 grammi, lo rende maneggevole e leggero per essere inserito nello zaino. La memoria Ram è disponibile in due versioni da 4 e 8 Gb, mentre il processore è un Intel Pentium Gold 4425Y o un i3 di ottava generazione. Lo spazio di archiviazione è un SSD da 128 Gb, ma è espandibile con MicroSD fino a 1 Tb. Non sarà eccellente come iPad Pro, fra i top di gamma nella categoria, ma grazie alle 10 ore di batteria garantite da una sola ricarica può essere il compagno ideale dei vostri figli. Inoltre, non costa nemmeno tanto, dato che il prezzo di partenza è di 399 euro.

4. Surface Book 3, per chi non si accontenta

Elevata qualità grafica e potenza esagerata. Il Surface Book 3 è un device in grado di accontentare anche le esigenze più complesse. Disponibile nelle versioni da 13,5 o 15 pollici, entrambe dotate di touchscreen ad alta risoluzione, vanta un processore Intel Core di decima generazione, fino a 32 Gb di Ram e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. La tastiera a grandezza naturale in stile laptop semplifica la digitazione e lo schermo si stacca premendo un pulsante per diventare un tablet quando si guardano film o si annotano documenti. Sebbene dalla casa garantiscano una longevità della batteria pari a 15,5 ore per la versione da 13,5 pollici, secondo Wired non supera le 12. Il prezzo parte da 1399 euro.

5. Surface Laptop Go, per chi scende a compromessi

È piccolo e snello, con linee pulite e una bella sensazione di solidità. Il Surface Laptop Go è adatto, secondo gli esperti di Wired, a coloro che non vogliono spendere una fortuna. Sono disponibili tre configurazioni, tutte dotate dello stesso chip Intel i5, ma con dimensioni di RAM (4 o 8 Gb) e SSD (fino a 256 Gb) variabili. La miglior configurazione è quella che prevede 8 Gb di RAM e un SSD da 128 gigabyte. Lo schermo da 12,4 pollici non è male e la batteria resiste anche fino a 13 ore di utilizzo. Vanta numerosi ingressi esterni, tra cui le porte USB-C e USB-A integrate, la porta Surface Connect e il connettore jack per le cuffie. Il prezzo parte da 546 euro.