Lanterna Verde, stasera su Mediaset 20: trama, cast e curiosità sul film

Ryan Reynolds è uno dei protagonisti di Lanterna Verde, in onda stasera, lunedì 17 gennaio 2022, alle 21 su Mediaset 20. Diretto da Martin Campbell e uscito nelle sale cinematografiche nel 2011, il film racconta la storia di Lanterna Verde, uno dei supereroi più celebri dell’universo fumettistico della DC Comics.

Lanterna Verde: le cose da sapere sul film in onda stasera su Mediaset 20 alle 21.00

Lanterna Verde: la trama

In un universo sconfinato e misterioso, esiste da milioni di anni un potente gruppo di guardiani intergalattici noto come il Corpo delle Lanterne Verdi. Ciascuno di loro deve adempiere a una missione fondamentale, salvaguardare e proteggere la pace e la giustizia del Cosmo. Per farlo si avvale di uno strumento che lo rende quasi invincibile, un anello che permette di poter creare qualsiasi cosa riescano a immaginare. Quando, però, un nuovo nemico, il ribelle Parallax, minaccia di distruggere l’equilibrio dell’Universo, il guardiano Abin Sur, in punto di morte, incarica il suo gioiello magico di trovare un degno successore. La scelta ricade sul pilota collaudatore Hal Jordan. Che, dopo aver prestato giuramento, viene catapultato sul pianeta Oa. Ad attenderlo il capo Sinestro, contrariato dal fatto che un essere umano abbia ricevuto un incarico di tale calibro. Presto, però, la diffidenza iniziale diventerà solo un pallido ricordo e il leader accetterà di addestrare la nuova leva e sfruttarne le doti. Una su tutte: l’umanità. Intanto, sulla Terra, si staglia l’ombra di una nuova minaccia: mentre è impegnato a fare l’autopsia su Abin Sur, Peter Hammond tocca involontariamente le tracce del potere oscuro di Parallax. Posseduto dalle sue particelle, si trasformerà in una forza del male, sfiorando più volte il rischio di mettere la firma su gesti avventati.

Lanterna Verde: il cast

Accanto a Ryan Reynolds nei panni di Hal Jordan / Lanterna Verde, nel cast della pellicola troviamo anche Blake Lively (Carol Ferris), Mark Strong (Sinestro), Peter Sarsgaard (Hector Hammond), Temuera Morrison (Abin Sur), Jon Tenney (Martin Jordan), Taika Waititi (Thomas Kalmaku), Tim Robbins (Senatore Hammond), Angela Bassett (Amanda Waller), Jay O. Sanders (Carl Ferris), Mike Doyle (Jack Jordan), Nick Jandl (Jim Jordan) e Dylan James (Jason Jordan).

Lanterna Verde: 5 curiosità sulla pellicola

1) Lanterna Verde: scontri sul set

Quello tra Ryan Reynolds e Martin Campbell non è stato affatto un rapporto pacifico. La coppia, infatti, è stata protagonista di diversi scontri sul set. E, nelle interviste realizzate durante il tour promozionale del film, il regista ha spiegato che molti di quei dissapori fossero nati dal fatto che la sua prima e unica scelta, per il ruolo del personaggio principale, fosse Bradley Cooper. L’impossibilità di ingaggiare l’attore e la sostituzione forzata con l’attore canadese portarono il cineasta a lavorare con poca tranquillità, finendo per creare un’atmosfera per niente piacevole. Per parte sua, Reynolds ha dichiarato di aver accolto positivamente il flop del film perché temeva che, in caso di ottimi risultati, sarebbe stato obbligato a girare il sequel.

2) Lanterna Verde: galeotto fu il film

Ryan Reynolds ha incontrato Blake Lively proprio durante questo progetto così odiato. Dopo un anno di fidanzamento, i due si sono sposati nel settembre 2012 e hanno dato alla luce tre bambine: Inez, James e Betty.

3) Lanterna Verde: un combattuto toto-nomi per il ruolo di Carol

Furono diverse le attrici prese in considerazione per il ruolo di Carol Ferris, ottenuto in ultima battuta dall’ex star di Gossip Girl Blake Lively. Tra queste, Keri Russell, Eva Green, Jennifer Garner e Diane Kruger.

4) Lanterna Verde: il crossover mancato

Nei piani originari, Lanterna Verde sarebbe dovuto essere il primo step verso la realizzazione del crossover Justice League. Dopo l’insuccesso raccolto, tuttavia, l’idea venne archiviata e, nel 2017, è uscito un film sulla Lega a sé stante, come parte del DC Extended Universe.

5) Lanterna Verde: i numeri di un flop

A fronte di un budget di 200 milioni di dollari, Lanterna Verde ha incassato un totale di 194.201.139 milioni di dollari, disattendendo le aspettative della casa di produzione e sgonfiando l’hype dei fan, che lo hanno riempito di recensioni negative.