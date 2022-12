Lansky stasera su Rai3: trama, cast, storia vera e 5 curiosità

Stasera 22 dicembre, alle 21.20 su Rai3, sbarca Lanksy, film del 2021 per la regia di Eytan Rockaway. La trama vede un anziano Meyer Lansky, mafioso americano di origine bielorussa, raccontare la sua vita a un giornalista. Rivelando segreti e dettagli sulle sue azioni criminali, darà vita a un nuovo circolo di morte e rapine che porterà a un ennesimo gioco al massacro. Volto del protagonista è Harvey Keitel, da poco su Disney+ nella serie Il mistero dei templari. Nel cast anche Sam Worthington, protagonista di Avatar, e AnnaSophia Robb. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Lansky, trama e cast del film stasera 22 dicembre 2022 su Rai3

Protagonista del film di Rockaway, che racconta fedelmente eventi realmente accaduti, è Meyer Lansky (Harvey Keitel), mafioso statunitense di origine bielorussa. Nativo di Hrodna, al confine con Polonia e Lituania, da una famiglia di ebrei ashkenaziti, lascia la sua casa all’età di 9 anni. Per via dei crescenti moti antisemiti, emigra insieme alla sua famiglia negli Stati Uniti d’America e si stabilisce a New York. Molto presto si avvicina alla malavita della Grande Mela, tanto da stringere i primi contatti ancora giovanissimo. Rapidamente divenne uno dei volti principali della mafia newyorkese, tanto da ritagliarsi grande spazio accanto a nomi illustri come quello di Al Capone.

Ormai anziano e “in pensione”, dopo un lungo girovagare fra Stati Uniti ed Europa, Lansky si ritira a Miami. Qui trascorre gli ultimi anni della sua vita, mente i federali indagano su un presunto bottino da milioni di dollari che avrebbe nascosto in un luogo noto solo a lui. A questo punto, lontano dai riflettori, l’ex volto della criminalità americana decide di raccontare la sua storia al giornalista David Stone (Sam Worthington). Rivelando segreti e cospirazioni, però, non solo chiarirà alcuni aspetti della sua vita, ma darà vita a un nuovo gioco al massacro che scatenerà numerose uccisioni in tutto il Paese. Nel cast anche AnnaSophia Robb nei panni della moglie Anne e Shane McRae in quelli del gangster Charlie Luciano.

Lansky, 5 curiosità sul film stasera 22 dicembre 2022 su Rai3

Lansky, la storia vera che ha ispirato il film

Il film di Rockaway si basa, come detto, su una storia vera. Meyer Lansky rappresentò uno dei volti di punta della mafia americana per tutto il XX secolo, condividendo la scena con grandi volti della mala. La sua vita criminale iniziò molto presto, dato che già sui banchi di scuola conobbe il mafioso “Lucky“ Luciano che offriva protezione ai compagni in cambio di denaro. Fu vicino anche a Bugsy Siegel, altro criminale di origine ebrea particolarmente attivo a Las Vegas con il gioco d’azzardo. Lansky morì di cancro in Florida nel 1983.

Lansky, tutti i volti del gangster fra cinema e tv

Harvey Keitel non è il primo attore a calarsi nei panni di Meyer Lansky. Nel 1999 sbarcò al cinema il film Un cervello al servizio della mafia con Richard Dreyfuss nei panni del gangster. È presente, pur non ricoprendo la parte del protagonista, in The Lost City con il volto di Dustin Hoffmann e in Bugsy, dove a interpretarlo fu Ben Kingsley. A lui inoltre si ispira il personaggio di Hyman Roth ne Il padrino – Parte II.

Lansky, il collegamento con C’era una volta in America

Il personaggio di Meyer Lansky ha un sottile legame con C’era una volta in America, cult di Sergio Leone del 1984 che chiude la Trilogia del tempo. Per prepararsi al difficile ruolo di David “Noodles” Aaronson, Robert De Niro chiese più volte alla produzione di incontrare proprio Lansky. Nonostante la disponibilità del team, lo stesso gangster rifiutò più volte l’invito, rispedendolo al mittente.

Lansky, Harvey Keitel è protagonista su Disney+

Volto del protagonista è Harvey Keitel, già noto per aver recitato in Taxi Driver di Scorsese e i due cult di Quentin Tarantino Le Iene e Pulp Fiction. Al momento è possibile vederlo in azione su Disney+ nella serie Il mistero dei templari. Qui riprende il ruolo del detective Peter Sadursky già vestito nel film omonimo con Nicolas Cage e Diane Kruger.

Lansky, Sam Worthington al cinema con Avatar – La via dell’acqua

Accanto a Keitel recita Sam Worthington. L’attore è celebre per vestire i panni di Jake Sully nei due capitoli di Avatar di James Cameron. Ora è al cinema il secondo capitolo, Avatar – La via dell’acqua, già capace di superare i 500 milioni di dollari al botteghino. La star tornerà anche nei tre capitoli in programma.