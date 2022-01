L’anno che verrà, stasera su Rai 1: anticipazioni, scaletta e ospiti dello show di Capodanno

Anche quest’anno Amadeus ritorna su Rai 1 per la serata di Capodanno con L’anno che verrà, in onda stasera, venerdì 31 dicembre alle 21. In diretta dall’Acciaieria Acciai Speciali di Terni e accompagnato da un parterre di settecento persone che potranno entrare solo con green pass rafforzato, tampone negativo e mascherina, il conduttore intratterrà i telespettatori e il pubblico in sala per cinque ore di diretta con tanto intrattenimento e buona musica.

L’anno che verrà: le cose da sapere sul programma in onda stasera su Rai 1 alle 21

L’anno che verrà: l’omaggio a Raffaella Carrà

Tra le indiscrezioni trapelate dalla conferenza stampa, una delle più interessanti riguarda un omaggio a Raffaella Carrà, previsto in scaletta attorno alla mezzanotte. Cristiano Malgioglio canterà la versione spagnola di Forte forte forte, uno dei pezzi che ha scritto per lei. «Sono molto felice di poter ricordare in questo modo una donna con la quale avevo un legame speciale e alla quale ero davvero tanto affezionato», ha dichiarato il cantautore, «Mentre tutti balleranno e si scateneranno sulle note delle sue hit, arriverò io, assieme al corpo di ballo, per quest’esibizione inedita. Sono certo che riusciremo a conquistare sia i fan italiani che quelli spagnoli».

L’anno che verrà: chi sono gli artisti che suoneranno dal vivo

Saliranno sul palco per celebrare la fine del 2021 e accogliere il 2022, vecchie glorie e nuove leve del panorama musicale contemporaneo, tra cui Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Arisa, Marco Masini, Fausto Leali, i Los Locos, Edoardo Vianello e Corona. Ad accompagnarli il Maestro Stefano Paltresi, che curerà gli arrangiamenti dei più grandi successi del presente e del passato.

L’anno che verrà: tutti gli altri ospiti della serata

Per la quota intrattenimento, invece, ci saranno i Gemelli di Guidonia, freschi vincitori dell’ultima edizione di Tale & Quale Show, i protagonisti di Pinocchio & Friends, fortunata serie animata targata Rai YoYo, la showgirl Alba Parietti e la comica umbra Emanuela Aureli che, tra una risata e l’altra, aiuterà Amadeus a raccontare le bellezze di Terni e di tutta la regione, in un viaggio entusiasmante attraverso la storia e le tradizioni del posto.

L’anno che verrà: un Capodanno internazionale

Oltre alla diretta in simultanea su Rai Radio 1, L’anno che verrà arriverà, grazie a Rai International, anche negli Stati Uniti (a Los Angeles a partire dalle 12 e a New York a partire dalle 15), in Argentina e Brasile dalle 17, in Sudafrica dalle 22, in Cina alle 4 di mattina e in Australia alle 7.