Lando Buzzanca ricoverato in ospedale: è caduto dalla sedia a rotelle

Lando Buzzanca si trova attualmente ricoverato in ospedale dopo essere caduto dalla sedia a rotelle. Il figlio dell’attore, 87 anni, ha spiegato che è stato sottoposto a due tac e fortunatamente non è nulla di grave.

Lando Buzzanca ricoverato in ospedale

L’uomo, che da oltre un anno risiede in una rsa, sarebbe scivolato dalla sedia a rotelle sbattendo la fronte. «Da un mese e mezzo è più vispo e ha preso un po’ di peso, purtroppo questo incidente non ci voleva. È stato ricoverato per precauzione perché ha un piccolo versamento ma nulla di grave, è stato un lieve colpo», ha dichiarato il figlio Massimiliano intervenuto telefonicamente a Pomeriggio Cinque.

Lo stesso ha aggiunto che il padre passerà il weekend nel reparto di geriatria dell’ospedale Gemelli di Roma e che, l’ultima volta che ha avuto contatti con la struttura, «era tranquillo e dormiva». Insomma, un incidente di percorso che fortunatamente è destinato a risolversi nel giro di qualche giorno.

Lo scontro tra il figlio e la compagna

Negli ultimi anni, le condizioni di salute di Lando Buzzanca sono state al centro di uno scontro fra il figlio e la compagna dell’attore, Francesca Della Valle. Quest’ultima ha infatti denunciato come il Merlo Maschio sarebbe stato «segregato contro la sua volontà» nella residenza per anziani in seguito ad un incidente avvenuto il 21 aprile 2021. Fatto che Massimiliano ha sempre smentito, spiegando di aver ricevuto dai medici il consiglio di ricoverarlo: «Dopo un breve miglioramento che aveva fatto auspicare il suo ritorno a casa, l’arrivo di nuove complicazioni di salute li ha costretti a sconsigliarcelo».

Lo stesso ha anche descritto la Della Valle come una donna con cui «il mio anziano genitore non ha mai manifestato l’esistenza di qualsivoglia relazione sentimentale». Anzi, secondo la sua versione, Lando l’avrebbe descritta come «una signora alla quale sto dando una mano».