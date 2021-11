Lando Buzzanca ha la demenza senile e non può sposarsi: il figlio dell’attore e i dubbi sulla fidanzata del padre

«Su 40 parole ne ha comprese quattro; su 20 frasi non ne ha capita nessuna, zero su venti. Anche con i numeri va male». A parlare è il figlio di Lando Buzzanca, Massimiliano, al Corriere della Sera. L’attore 86enne è attualmente ricoverato in una clinica per la riabilitazione dopo una caduta che ha causato un versamento cerebrale. Da anni le condizioni di Lando Buzzanca sono critiche, e il figlio si dice preoccupato non solo per la sua salute fisica ma anche per quella mentale. «Tutti lo conoscono come il grande attore, ma papà purtroppo è malato e ha anche la demenza senile», ha spiegato. «Fino a due settimane fa dicevo a me stesso che era solo “scordarello”, perché chiamarla demenza senile mi strugge il cuore. Ma non tornerà mai più indietro».

I dubbi di Massimiliano Buzzanca sulle nozze del padre con Francesca Della Valle

In queste condizioni, Massimiliano Buzzanca teme che il padre sia stato convinto a sposarsi dalla sua fidanzata Francesca Lavacca, in arte Della Valle che ha 35 anni di meno. La donna invece sostiene con convinzione che sia stato Lando a chiederle di sposarla. Il figlio però ha dubbi a riguardo. «All’inizio non avevo questo sospetto sulla signora. Si è acceso il campanello d’allarme quando ho scoperto che esisteva una Buzzanca Della Valle Production che ha realizzato prodotti non certo di Serie A che papà non avrebbe mai firmato come regista o attore», ha detto al Corsera. «L’ultimo alert sulla signora Lavacca è stato il rinvio a giudizio per reati commessi a danno di un uomo anziano. La verità è da 6/7 anni papà ha cominciato ad avere deficit comprensivi e cognitivi, è facile convincerlo a fare cose che non avrebbe mai fatto o a dire cose che non avrebbe mai detto. Con la demenza senile torni a essere un bambino, ti viene naturale credere a tutti, non hai la capacità di avere ragionamenti tuoi».

Per il giudice tutelare Lando Buzzanca non sarebbe in grado si sposarsi

Che le condizioni di Lando Buzzanca siano gravi è stato dimostrato da due video trasmessi da Le Iene. In due momenti diversi, l’attore risponde alla stessa domanda con risposte diverse. «Ho girato questo video per dimostrare che è facile fargli dire quello che uno vuole», ha dichiarato il figlio. «Papà non è in grado di capire il 90/95 per cento di quello che gli succede intorno, di certo non capisce gli effetti giuridici di un matrimonio, è come un bambino di 8 anni». Inoltre un giudice tutelare ha emesso una sentenza nella quale si dice che l’attore non sarebbe in grado di convolare a nozze.