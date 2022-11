Lando Buzzanca, il figlio Massimiliano: «Non conosco quel medico»

Il figlio di Lando Buzzanca, Massimiliano, è intervenuto oggi a Pomeriggio Cinque per parlare della situazione del padre. Inoltre, Massimiliano ha voluto rispondere al dottor Fulvio Tomaselli che sostiene di essere da tempo il medico personale della famiglia dell’attore.

Le parole del figlio di Lando Buzzanca

«Né io né la mia famiglia sappiamo chi sia questo medico» queste sono le parole del figlio di Lando Buzzanca, in risposta al dottor Fulvio Tomaselli. Nel corso della sua dichiarazione, avvenuta alla trasmissione televisiva Pomeriggio Cinque, l’uomo ha continuato a dichiarare: «Io non so chi sia questa persona».

Poi Massimiliano ha parlato delle condizioni del padre: «Mio padre l’ho visto oggi, sta meglio e mangia, ma non mi ha riconosciuto. Nonostante quello che sostiene questo sedicente medico di famiglia, papà soffre di demenza senile grave, stato che è peggiorato da quando il 21 aprile scorso è caduto dalla sedia a rotelle». Insomma, il mistero sulle condizioni di Lando Buzzanca e sul suo stato negli ultimi tempi sembra essere sempre più fitto.

Le parole del sedicente medico sulle condizioni del noto attore italiano

Il dottor Fulvio Tomaselli aveva dichiarato tempo fa che Lando Buzzanca era in pessime condizioni e ciò aveva preoccupato i fan dell’attore. Infatti, le parole del dottore erano state: «Sono stato incaricato di seguire Lando Buzzanca il 22 aprile, il giorno dopo la caduta. Quando è stato messo in quella Rsa senza alcun motivo, le sue condizioni sono notevolmente peggiorate. Non soffre di demenza senile, è molto vigile, ma ora pesa 50 chili e gli manca anche un dente».

Ad ogni modo, stando a quanto dichiara il figlio di Buzzanca, queste dichiarazioni sono mendaci. Per questa ragione, Massimiliano ha dichiarato che ora procederà a denunciare il dottor Fulvio Tomaselli per le dichiarazioni false che ha fatto nei confronti di suo padre.