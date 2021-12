Manovra: sindacati spaccati sullo sciopero generale, Landini ‘assolve’ Draghi

Cigl e Uil sfidano il governo sulla manovra e indicono uno sciopero generale di 8 ore per il 16 dicembre, spaccando il fronte con la Cisl. Anche se Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri aprono uno spiraglio: «Siamo pronti al confronto su tutto, ma ci devono essere cambiamenti molto forti».

Landini assolve Draghi e accusa la maggioranza che pensa alle «bandierine elettorali e non all’Italia»

Secondo il segretario della Cgil nella discussione nel governo su fisco e Irpef «il presidente del Consiglio sia stato messo in minoranza». «Draghi ha tentato mediazione, ma è stato bloccato dai partiti», ha ribadito Landini in un’intervista al quotidiano la Repubblica. «Quella del governo è una manovra socialmente ingiusta. Draghi ha tentato di proporre un punto di mediazione con la sua maggioranza avanzando l’idea di escludere per un anno dal beneficio fiscale i redditi oltre i 75 mila euro. Su questo è stato brutalmente messo in minoranza dai partiti della sua maggioranza», ha aggiunto Landini. Partiti che «pensano più alle proprie bandierine elettorali che agli interessi dell’Italia». Sull’assenza della Cisl dallo sciopero, Landini alla Stampa mette in chiaro: «Non andiamo in piazza contro altre organizzazioni sindacali, ma per sostenere le richieste della piattaforma unitaria». «Non c’è un sindacato unico ma unitario: ci divide la sensibilità nella risposta. Sono sicuro che riprenderemo il percorso unitario», gli fa eco Bombardieri. L’altro nodo è la destinazione degli 8 miliardi stanziati in manovra per il taglio delle tasse che, secondo Landini, «devono andare tutti ai lavoratori e ai pensionati. No al taglio dell’Irap». Sul tema delle pensioni, il segretario della Cgil ha sottolineato che nonostante l’impegno del governo al confronto, il tavolo non sia ancora partito.

Letta: «Oggi serve unità, e serve anche al fronte sindacale»

«Siamo preoccupati per la tenuta sociale del Paese. Oggi serve unità, e serve anche al fronte sindacale», è l’appello di Enrico che ribadisce: «Lavoriamo per ricomporre le fratture». Anche il governo si muove. Un’ipotesi a cui si sta lavorando per scongiurare lo sciopero è quella di aumentare il fondo sul caro-bollette, aggiungendo ai 2,8 miliardi già previsti altri 800 milioni.

Bombardieri chiede misure più incisive per chi con la pandemia è rimasto indietro

Secondo Pierpaolo Bombardieri, «la difficile situazione che sta affrontando il Paese richiede una manovra di bilancio e misure più incisive a favore di chi, nella crisi pandemica, è rimasto indietro e avrebbe bisogno di risposte immediate». E cioè giovani, donne, precari. «Per loro devono essere potenziate le politiche pubbliche per incrociare domanda e offerta di lavoro», ha detto il segretario generale della Uil al Corriere della Sera. Bombardieri punta il dito contro l’«assenza di una politica industriale». Ma anche un «fisco che, nonostante la disponibilità del presidente Draghi, non dà risposte alle fasce di reddito più basse. Siamo anche molto preoccupati sull’assegno unico: c’è il rischio che si determinino gravi ritardi a danno di chi guadagna 8-900 euro al mese e che potrebbe trovarsi con meno soldi in busta paga». «Lo sciopero è un diritto costituzionale. Noi registriamo tanto disagio, tanta diseguaglianza e povertà. Lo sciopero serve a raccontare una storia diversa, rispetto a quella dove tutto va bene», ha aggiunto Bombardieri. E il no della Cisl? «Ci sono sensibilità diverse. Non c’è un sindacato unico, ma tre sindacati con pari dignità. Superato questo periodo, continueremo a lavorare in maniera unitaria». Con Luigi Sbarra, «ora le strade si dividono, ma dopo ricominceremo a lavorare su obiettivi comuni».

Sbarra (Cisl): «Lo sciopero rischia di isolare il mondo del lavoro»

Dal canto suo il numero uno della Cisl resta sulle sue posizioni: «Lo sciopero rischia di isolare il mondo del lavoro». Per questo è «una scelta sbagliata nel metodo e nel merito. Nel metodo perché il Paese è ancora stretto nella emergenza pandemica», «nel merito perché la mobilitazione responsabile e costruttiva messa in campo unitariamente in quest’ultimo mese ha prodotto molti miglioramenti della manovra». Sbarra, parlando al Corsera, mette in guardia i colleghi «dal rischio di isolare, con questa scelta improvvida e sbagliata, il mondo del lavoro in un momento delicato». La decisione di Cgil e Uil «era nell’aria da giorni», rivela. «Per carità, una scelta legittima, ma frutto di una valutazione davvero esasperata e distorta».