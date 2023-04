SpaceX, il lancio di Starship è stato rinviato per un problema tecnico

Il lancio di Starship, il razzo più potente mai costruito, è stato fermato, almeno momentaneamente. Niente conto alla rovescia dunque, ma solo un prossimo tentativo che verrà ripetuto nei prossimi giorni. La causa è da ricercarsi in un problema tecnico, legato al malfunzionamento di una valvola del sistema di pressurizzazione del booster, che sarebbe rimasta congelata.

Rinviato il lancio di Starship

Si è trattato di una sorta di prova generale, come riporta il NYT, in cui è stato possibile verificare che tutti sistemi funzionassero, fermando il lancio del razzo 10 secondi prima dell’accensione dei motori: il razzo d’argento coperto di brina è rimasto sulla piattaforma di lancio e gli ingegneri hanno pianificato di drenare metano liquido e ossigeno liquido dai serbatoi del propellente. Il team sta ora lavorando per fissare il prossimo tentativo del decollo di Starship, che sarà destinato a viaggi sulla Luna e su Marte. ll primo volo spaziale sarebbe dovuto avvenire intorno alle 8 ora locale (15 in Italia) dalla base spaziale Starbase, situata nell’estremo Sud del Texas, negli Stati Uniti. Le condizioni meteo non sarebbero state di ostacolo, al contrario dei problemi tecnici che hanno impedito il lancio.

Voli spaziali come voli aerei: l’obiettivo di Musk

L’obiettivo dell’ideatore di Starship, Elon Musk, è quello di rendere il razzo riutilizzabile, proprio come avviene con gli aerei. Come riportato dal quotidiano newyorkese, il magnate ha fatto un paragone con i voli aerei: se un razzo fosse interamente riutilizzabile, il costo di ogni lancio sarebbe principalmente il carburante, e il costo di un lancio di un’astronave potrebbe scendere sotto i 10 milioni di dollari, o meno di 100 dollari al chilogrammo per un carico utile del peso di 100 tonnellate.

Una svolta per l’economia spaziale, secondo la quale il costo del lancio di un elemento nello spazio è rimasto ostinatamente alto: circa 10.000 dollari al chilogrammo o giù di lì. I calcoli di Musk sono racchiusi in questa formula da lui stesso resa nota: «Se dovessi inviare una bottiglia di soda da due litri, il costo sarebbe di circa 2 dollari per la bevanda e 20.000 dollari per la consegna. (Probabilmente non vorrai bere così tanta soda nello spazio). Per certi usi come le telecomunicazioni o i satelliti militari e spia, l’economia aveva ancora un senso proficuo. Ma per la maggior parte delle aziende, lo spazio era troppo costoso».