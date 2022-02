L’amica geniale 3 stasera su Rai1: le anticipazioni sulle puntate

Continuano gli appuntamenti domenicali con L’amica geniale, serie che si ispira ai bestseller di Elena Ferrante. Stasera 20 febbraio, alle 21,25 su Rai1, andranno in onda il quinto e il sesto episodio che raccontano le vicende di Lenù e Lila. Nel cast della coproduzione Rai Fiction e HBO Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni delle protagoniste. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti.

L’amica geniale, dove eravamo rimasti nelle puntate precedenti della serie

La terza stagione de L’amica geniale continua a raccontare le vicende di Lenù (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace), ormai donne e non più ragazzine impaurite. La loro vita nella Napoli degli anni Settanta prosegue seguendo destini diversi ma pur sempre intrecciati. Lila si ritrova costretta, per provvedere a suo figlio, a lavorare in pessime condizioni per il salumificio Soccavo. Lenù invece ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto anche una collaborazione con il giornale L’Unità. Il loro destino rimane però intrecciato, tanto che Lila ha chiesto all’amica Lenù di prendersi cura di suo figlio qualora lei non ne fosse più in grado. Quest’ultima ha però anche i suoi problemi dato che ha sposato il professore Pietro Airota (Matteo Cecchi) proprio quando nella sua vita è tornato il suo vecchio amore Nino Sarratore (Francesco Serpico).

L’amica geniale, trama e cast delle puntate stasera 20 febbraio 2022 su Rai1

Il primo episodio di stasera, Terrore, parte da Firenze. Qui Lenù sposa la causa femminista, ma per questo motivo litiga pesantemente con il marito Pietro. Nel frattempo, giungono per farle visita Pasquale e Nadia che però, complice la poca educazione, peggiorano solamente la situazione. Sebbene la loro permanenza non si prolunghi molto, contribuiscono ad esacerbare il litigio della coppia di sposi che, non appena resta sola, ha un acceso diverbio. L’uomo, visti i trattamenti ostili ricevuti, non ha alcuna intenzione di ricevere nuove visite in futuro.

Nella seconda puntata, Diventare, l’attenzione rimane ferma su Lenù. La donna si reca in villeggiatura assieme alla famiglia e al piccolo Gennaro, figlio di Lila. Nonostante i continui litigi fra i bambini, cerca di mantenere un comportamento tollerante, fin quando non li scopre a giocare al dottore. Le sorprese però non terminano qui, dato che una telefonata di Lila sconvolge la sua vita. Elisa, sua sorella, ha iniziato a frequentare Marcello Solara, da tempo innamorato di Lila. Sconcertata, Lenù parte immediatamente per Napoli con l’obiettivo di incontrarla.

L’amica geniale, arriva la quarta stagione ma senza le due protagoniste

Grazie al grande successo anche internazionale, L’amica geniale avrà una quarta stagione. I fan però hanno ricevuto un brusco scossone nel sentire che Margherita Mazzucco e Gaia Girace, interpreti delle protagoniste, non torneranno. La motivazione risiederebbe nel cambio di aspetto delle due donne, che nella prossima stagione avranno un’età ancora più matura. «Mi sono preparata al distacco da tempo», ha detto Mazzucco a Fanpage. «Non ho nemmeno pianto l’ultimo giorno di riprese». Sulla stessa lunghezza d’onda anche la collega Girace, che ha già iniziato a guardare avanti. «È giusto che qualcun altro prenda in mano il personaggio e che io continui la mia carriera. Mi piacciono le sfide e voglio provare di tutto».