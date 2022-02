L’Amica Geniale 3, stasera su Rai 1: trama, cast e anticipazioni dei primi episodi

Dopo il grande successo internazionale delle prime due stagioni, L’Amica Geniale ritorna in televisione con la terza, in onda a partire da stasera, domenica 6 febbraio 2022, alle 21.25 su Rai 1. Diretti da Daniele Lucchetti e ispirati al terzo romanzo della saga di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, gli episodi racconteranno gli Anni 70, la crescita, le difficoltà, gli amori, i successi e gli insuccessi delle due protagoniste, Lenù e Lila.

L’Amica Geniale 3: le cose da sapere sulla serie tivù in onda a partire da stasera su Rai 1 alle 21.25

L’Amica Geniale 3: la trama

Il terzo capitolo della saga mostrerà al pubblico quanto le scelte modellino e stravolgano il nostro modo di essere e di vivere. Lila ed Elena hanno preso due strade agli antipodi ma entrambe, allo stesso modo, sono state costrette a crescere in fretta: la prima si è sposata a 16 anni, ha un figlio piccolo a cui badare, ha lasciato il marito e l’agiatezza di una vita che non le apparteneva e lavora come operaia in condizioni durissime; la seconda, invece, ha lasciato il rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha spalancato le porte di un mondo ricco e colto. Due esistenze parallele alle quali le due ragazze sono approdate partendo dal medesimo obiettivo: superare le barriere che le volevano condannare a un destino di miseria, sottomissione e ignoranza. Attraverso questa storia, Ferrante vuole raccontare la battaglia delle donne verso l’emancipazione sullo sfondo di un Paese animato da incertezze e tensioni. E, contemporaneamente, mostrare come, nonostante le differenze, le due amiche rimangano unite da un legame fortissimo, che le porta ad avvicinarsi e ad allontanarsi ma mai a perdersi del tutto.

L’Amica Geniale 3: il cast

Accanto alle due protagoniste Margherita Mazzucco (Elena Greco) e Gaia Girace (Lila Cerullo), nel cast troviamo anche Francesco Serpico (Nino Narratore), Anna Rita Vitolo (Immacolata Greco), Luca Gallone (Vittorio Greco), Imma Villa (Manuela Solara), Antonio Milo (Silvio Solara), Alessio Gallo (Michele Solara), Valentina Acca (Nunzia Cerullo), Antonio Buonanno (Fernando Cerullo), Nunzia Schiano (Nela Incardo), Matteo Cecchi (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Bruno Orlando (Franco Mari), Francesco Russo (Bruno Soccavo), Giovanni Cannata (Armando Galiani), Giovanni Buselli (Enzo Scanno), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso) e Christian Giorno (Antonio Cappuccio).

L’Amica Geniale 3: tutte le anticipazioni sulla prima puntata

Nel primo dei due episodi, Sconcezze, Elena incontra inaspettatamente Nino alla presentazione milanese del suo libro. Durante l’evento, davanti agli attacchi di un giornalista particolarmente aggressivo, il ragazzo la difende e la futura suocera della scrittrice, Adele, rimane molto colpita da lui, al punto da invitarlo a mangiare con loro. Durante la cena, Elena realizza che l’infatuazione per Nino che si trascina dall’infanzia non le è mai passata e inizia a maturare dei dubbi sulla relazione col fidanzato Pietro. Nel secondo, invece, La febbre, Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa ma, alla fine, il suo futuro marito e la sua famiglia dimostrano di andare d’amore e d’accordo su tutto. Fatta eccezione che per la decisione degli sposi di celebrare le nozze con rito civile. Mentre è impegnata a ultimare i preparativi, viene contattata da Lila. Che, lavorando in una fabbrica di salumi dall’ambiente insalubre e con estenuanti turni di lavoro, si è ammalata. Sofferente, la giovane donna chiede all’amica di prendersi cura del piccolo Gennaro qualora dovesse succederle qualcosa.