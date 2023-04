Con la Lamborghini a 253 km/h sull’autostrada A21: patente sospesa

Una corsa folle in autostrada, fino a ben 253 chilometri orari: l’automobilista, al volante di una Lamborghini, ha oltrepassato di gran lunga i limiti di velocità nel tratto cremonese dell’A21. La corsa è terminata con la sospensione della patente, accompagnata da una multa dalla Polizia Stradale di Cremona, che ha rilevato l’infrazione grazie al controllo del telelaser. L’auto stava viaggiando all’altezza di Caorso, in località Villa, in direzione di Brescia.

La folle corsa di una Lamborghini sulla A21

Come riportato dal giornale di Brescia, immediata la reazione della comandante della Polizia Stradale di Cremona, Federica Deledda, già vice comandante a Brescia, e attuale vice presidente di RoadPol – European Roads Policing Network, la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali europee: «Sono condotte assolutamente irresponsabili e anche irrispettose della vita, propria e degli altri».

I numeri delle infrazioni rilevati dalla Speed Marathon

Secondo la recente operazione «Speed Marathon», iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità organizzata proprio da RoadPol condotta sulla A21, gli agenti hanno rilevato 292 infrazioni ai limiti di legge, tra le quali alcune con velocità di punta superiori ai 200 km/h.