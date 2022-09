L’ambasciata russa pubblica foto di Putin con i politici italiani: «Molto da ricordare»

Nuova entrata a gamba tesa – l’ennesima – della Russia nella campagna elettorale. A tre giorni dal voto, l’ambasciata russa ha pubblicato sui propri account social una serie di fotografie che ritraggono il presidente Vladimir Putin con alcuni politici italiani incontrati negli ultimi anni. Eloquente la didascalia (o l’avvertimento?) posta a corredo della gallery.

Ambasciata russa pubblica foto di Putin con politici italiani

Nell’elenco sono presenti scatti del leader del Cremlino in compagnia di Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Enrico Letta, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Massimo D’Alema. Non solo, anche strette di mano con due capi di Stato quali Sergio Mattarella e Giorgio Napolitano e un incontro tra Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo e l’attuale premier italiano Mario Draghi.

«Dalla storia recente delle relazioni russo-italiane. C’è molto da ricordare». Queste le parole con cui l’ambasciata ha commentato la serie di fotografie che immortalano esponenti della vita pubblica italiana con membri del governo russo. Frasi che possono suonare sia come un invito a non dimenticare i rapporti con Mosca, che tutti gli schieramenti politici, da destra a sinistra, hanno intrattenuto negli anni, ma anche come un avviso di possibili rivelazioni sulle relazioni tra Italia e Russia.

Dalla recente storia delle relazioni tra la Russia e l’Italia. Ne abbiamo da ricordare. 🇮🇹🇷🇺 Из недавней истории российско-итальянских отношений. Есть что вспомнить. pic.twitter.com/WrOyrJXDuz — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) September 22, 2022

Le precedenti ingerenze

É la seconda volta in pochi giorni, proprio quelli più vicini al voto che porterà all’ascesa di un nuovo governo, che l’ambasciata russa fa sentire la sua voce in merito ai rapporti tra Roma e Mosca. Il 17 settembre aveva infatti condiviso una vignetta del grafico Altan ritraente uno scambio tra due interlocutori. «I russi pagano per incasinarci la vita politica», dice il primo; »Soldi buttati. Lo facciamo già da soli gratis», risponde il secondo. Questo il commento dei diplomatici russi: «Raramente siamo d’accordo con quanto viene pubblicato sul quotidiano La Repubblica. Ma è difficile non concordare con le parole del secondo partecipante a questo dialogo».

E ancora, nei giorni in cui è caduto il governo Draghi, l’ambasciata si era rivolta al ministro degli Esteri Di Maio accusandolo di «continuare a cercare le cause esterne dei problemi politici interni dell’Italia» (il titolare della Farnesina aveva dichiarato che la Russia era al lavoro per destabilizzare l’Europa).