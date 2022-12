Lalo Rodriguez trovato morto a Porto Rico: il re della Salsa aveva 64 anni

Lalo Rodriguez è stato trovato morto. Era noto come il Re della salsa e aveva fatto ballare generazioni diverse da Paesi diversi. Il suo fu un grandissimo successo internazionale. Il cantante portoricano è deceduto ieri, 13 dicembre, a Sabana Abajo nel comune di Carolina nel nord di Porto Rico. In quel momento, si trovava davanti a un edificio residenziale. Le forze dell’ordine sono arrivate prontamente sul posto, ma per il cantante di 64 anni non c’è stato più nulla da fare. Un parente ha poi effettuato il riconoscimento, fugando ogni dubbio.

Lalo Rodriguez trovato morto, chi era

Lalo Rodriguez vantava una carriera di oltre 45 anni, caratterizzata anche dagli eccessi. Droga e alcol non sono mai mancati nella sua vita, tanto da ricevere in passato anche un’accusa per possesso di cocaina. L’uomo è stato il cantante più importante per la salsa e il suo carisma lo ha reso celebre in tutto il mondo. Il suo album di maggior successo è stato Un nuevo despertar, culmine degli anni Ottanta, che hanno rappresentato il suo periodo di maggior fama internazionale.

Quel disco gli consentì di portare a casa il pubblico di Paesi come Perù, Colombia, Venezuela e Spagna. In questo ultimo Paese ha ricevuto due dischi (oro e platino) per aver venduto più di 200 mila copie.

Il saluto da tutto il mondo

«Oggi è stato un giorno molto triste per me 😭, e tutta la comunità Salsera del mondo! Abbiamo perso una delle voci più potenti e privilegiate di questo genere 🥹 Riposa in pace il maestro Lalo Rodriguez 🙏 le mie più sincere condoglianze ai suoi familiari e amici R.I.P» scrive un amico sui social.

«Lalo Rodriguez lo scorso 1 agosto 2022 facendo le prove per l’anniversario della salsa di Salsoul che è stata la sua ultima esibizione folla a Puerto Rico» lo ricorda Alex Delgado.