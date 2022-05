La Laguna di Cristallo, il romanzo storico di Gian Marco Nicelli

La Laguna di Cristallo, primo romanzo storico di Gian Marco Nicelli, manager milanese delle finanza, inizia in una fredda serata d’inverno del dicembre 1508 sulle rive del fiume Schelda a Cambrai. Sono trascorsi da allora più di 500 anni, ma le sfide che Leonardo Loredan, 75esimo doge della Serenissima, protagonista del romanzo deve gestire ci ricordano come, in modalità nuove, la storia ami ripetersi. Venezia, lo scenario in cui si snoda il romanzo, è la città più potente dell’Europa del tempo [concluderà la sua storia di indipendenza e potere durata quasi 1400 anni, nel 1797 con il Trattato di Campoformio], il faro di un mondo in tumultuoso fermento, attraversato da eventi grandiosi ed insieme drammatici.

Il contenimento della peste del 1485 e la lotta al Covid

I provvedimenti di contenimento della peste del 1485 emanati dal Priore del Lazzaretto (termine diventato poi nei secoli comune, nato proprio a Venezia in seguito alla scelta della Serenissima di destinare l’isola di Santa Maria di Nazareth, quale primo luogo di ricovero e quarantena degli ammalati di peste) non sono troppo dissimili da quelli che così spesso abbiamo sentito citare dagli esperti del CTS in questi anni di emergenza Covid.

Il fallimento del banco Lippomano del 1499 e il crac di Lehman Brothers

Le implicazioni del fallimento del banco Lippomano nel 1499 sono le stesse di quelle del default di Lehman Brothers nel 2008. Le sfide e le opportunità che la nuova tecnologia della stampa pone ad Aldo Manuzio, il Mark Zuckerberg del XV secolo, anticipano quelle che ci poniamo oggi nell’era dei social.

Le tensioni commerciali, frutto degli scontri politici nella regione del Mediterraneo, che provocano razionamento e crescita dei prezzi del sale, il petrolio dell’epoca, ricordano le incertezze che oggi segnano le forniture di gas in Europa.

Venti storie di Venezia che gettano luce sul presente

Queste sono alcune delle vicende raccontate ne La Laguna di Cristallo, il romanzo che ambientato a Venezia ci accompagna in 20 storie avvincenti e documentate, attraverso l’Europa percorsa anche allora dai venti di guerra. Così nel discorso finale del doge Leonardo Loredan, con cui si conclude il libro, si rincorre quella domanda, pace o guerra, che è ritornata oggi di drammatica attualità, e che allora turbava Venezia di fronte alla minaccia rappresentata dalla Lega di Cambrai.

Anche se guerra è la risposta più scontata ci ricorda Loredan – «Non la temiamo, non la cerchiamo» – il successo di Venezia, della più grande Repubblica marinara d’Europa, è una storia costruita sulla pace, perché nessun vento è più propizio della pace per diffondere benessere e crescita economica fra i popoli. Chissà che le parole di saggezze del Doge che sono riecheggiate allora nella Sala del Gran Consiglio del Palazzo Ducale, in quella fredda mattina del dicembre 1508, non possano essere di ispirazione di fronte alla prova dolorosa e difficile che la storia oggi sta proponendo di nuovo all’Europa.