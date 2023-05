Lago Maggiore, chi sono le vittime: due 007 italiani, un israeliano e una russa

È stata rivelata l’identità delle vittime dell’incidente sul Lago Maggiore. Secondo le informazioni condivise dal Corriere della Sera, due agenti dei servizi segreti italiani, un israeliano e una russa, compagna del comandante, sono rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto ieri sera.

🔴 #Varese, imbarcazione ribaltata nel lago Maggiore, nelle acque antistanti Lisanza: salve 19 persone. Operazioni di ricerca in corso di alcune persone segnalate come disperse, #vigilidelfuoco al lavoro con soccorritori acquatici, sommozzatori, elicottero [#28maggio 20:45] pic.twitter.com/1cubDhLxg9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 28, 2023

L’identità delle vittime dell’incidente sul Lago Maggiore

Una delle prime vittime è stata identificata come Ania Bozhkova, di origini russe e di anni 50, era la compagna del comandante dell’imbarcazione «Navetta Olandese». Questa barca veniva impiegata per eventi e giri turistici sul Lago Maggiore ma si è prima rovesciata e poi andata sott’acqua nel tardo pomeriggio di ieri. Inoltre, è stata recuperata anche un’altra vittima presente sul battello al momento del naufragio, si tratta di un uomo, un turista israeliano. Identificate anche altre due vittime dell’incidente del Lago Maggiore ovvero due dipendenti appartenenti al Comparto Intelligence. Si tratta di Claudio Alonzi, di 62 anni, coniugato e padre di due figli e della dottoressa Tiziana Barnobi, di 53 anni, coniugata e madre di un figlio. Sulla vicenda la Procura di Busto Arsizio sta coordinando le indagini e propende per l’ipotesi che a causare il naufragio dell’imbarcazione sia stata una tromba d’aria che si è abbattuta sulla house-boat.

Le parole del sindaco

Il sindaco del comune di Sesto Calende Giovanni Buzzi ha commentato il ritrovamento delle vittime dell’incidente sul Lago Maggiore. Le sue parole al riguardo sono state: «Una tragedia per tutto il lago. Con l’anagrafe stiamo verificando dove fosse residente Ania, ma a prescindere da questo si tratta di un gravissimo lutto per la nostra comunità. Voglio sin d’ora ringraziare i soccorritori ma anche le persone che hanno aiutato fisicamente i naufraghi, portandoli a riva mettendo a repentaglio la loro vita».