Lago Maggiore, per la pesca è necessario pagare una tassa ai Borromeo

Per pescare sul Lago Maggiore è necessario pagare una tassa annua alla nobile famiglia Borromeo. Da secoli quest’ultima gode infatti dei «diritti esclusivi di pesca» su più della metà dello specchio d’acqua, parte svizzera esclusa.

La tassa per pescare sul Lago Maggiore

La «tassa Borromea» viene pagata sia dai dilettanti attraverso la licenza che costa 80 euro (invece dei soliti 30) sia dai professionisti tramite la loro cooperativa (3.500 euro mediamente a testa per una porzione ben definita dell’area Borromeo). Si tratta di diritti che hanno origini centinaia di anni fa e che fanno entrare migliaia di euro nelle tasche della famiglia nobiliare. Essendo circa una decina i professionisti che pescano ogni anno e 600-700 le licenze dilettanti emesse nel medesimo lasso di tempo, in totale il principe si trova ad incassare annualmente 76 mila euro.

A questo si aggiunga che la Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) ha iniziato a prendere in affitto i diritti con contratti triennali e a far pagare ai pescatori che escono in barca, anche quelli della domenica, 50 euro extra con un apposito bollettino postale. Roberto Forni, che coordina le tre Fipsas lacustri, ha così sintetizzato ciò che avviene: «Il principe in sostanza dice: voglio i miei soldi. La Fipsas locale a sua volta dice ai pescatori: guardate che il Borromeo vuole i soldi sennò non ci fa pescare. E così la Federazione prende in affitto il diritto e lo gira ai pescatori facendoli pagare. È chiaro che i pescatori si chiedono come mai lo Stato non sia in grado di gestire le sue acque, ma il Borromeo rispetta le regole».

L’origine del diritto

I diritti appartengono al casato dalla metà del 1400, quando Filippo Maria Visconti concesse a Vitaliano I Borromeo la proprietà di Arona, Cannobio e Lesa del Vergante con tacita annessione dei diritti sulle acque e quindi sul lago. Diritti poi ribaditi da un decreto del ministro per l’Agricoltura del 1931 in cambio, da parte dei Borromeo, della protezione e della tutela delle acque e della fauna ittica.