Immaginare come potrebbe essere stata la vita su Marte grazie a un lago. È quello che hanno fatto gli autori di una recente ricerca pubblicata su Frontiers in Astronomy and Space Science che, studiando il bacino vicino alla cima del vulcano Poás, in Costa Rica hanno notato come alcuni microbi siano in grado di adattarsi a un ambiente particolarmente ostile. Il lago è infatti uno dei più acidi sulla Terra, appare di un insolito blu brillante, perché pieno di metalli tossici, e ha temperature comprese tra i 38 e i 90 gradi Celsius. Qui, come se non bastasse, sono frequenti esplosioni di ceneri, rocce e vapore. Ma, nonostante ciò, qualcuno riesce a sopravvivere. Un’informazione che, a detta degli scienziati, dimostrerebbe come gli esseri viventi siano capaci di resistere negli habitat più inospitali, incluso, magari, il Pianeta Rosso.

Laguna Caliente, tra esplosioni e metalli tossici

Laguna Caliente, uno dei due laghi nei pressi del cratere, contiene alte percentuali di zolfo liquido e ferro. E i suoi gas creano piogge e nebbia altamente acide che danneggiano gli ecosistemi circostanti e irritano occhi e polmoni degli esploratori. Come nel caso dei ricercatori che si sono occupati del report, partiti per una spedizione nella zona a novembre 2019. A capo del team c’era il dottor Justin Wang, assistente di ricerca dell’Università del Colorado che, assieme agli altri, ha raccolto una serie di campioni da analizzare in laboratorio. «Quando siamo arrivati davanti al vulcano, siamo rimasti sorpresi dal panorama», ha spiegato alla CNN. «Il lago è dinamico e irrequieto e, man mano che ci si avvicina, è possibile sentire in maniera definita l’odore sulfureo che esala e che, assieme ai miasmi di acido cloridrico, rimane sui vestiti per settimane». Un’esperienza intensa, che non capita a tutti di vivere: «Sono stato uno dei pochi fortunati e ne sono felice. Mentre camminavo potevo chiaramente percepire il calore del vulcano sotto le suole delle mie scarpe».

Le scoperte degli scienziati intorno a Laguna Caliente

Non si è trattato, ovviamente, di un giro turistico. Partendo dal materiale raccolto da un team di colleghi che, nel 2013, avevano scoperto nelle acque lacustri una colonia di batteri acidifili provvisti di un set di geni ideali a resistere a situazioni e luoghi estremi, hanno provato a capire se vi fossero anche altre specie nella stessa zona. In realtà, sono riusciti a portare a casa molto più del previsto: non solo hanno riscontrato, in prima persona, la presenza di una biodiversità batterica più ampia e variegata ma, grazie al sequenziamento del DNA, si sono resi conto di come gli acidifili fossero provvisti anche dell’abilità di convertire elementi come l’arsenico e lo zolfo in energia. «Tra il 2013 e il 2017, ci sono state diverse eruzioni freatiche che hanno influito sulla concentrazione di metalli tossici, sui livelli di acidità e sul calore trattenuto dal lago», ha aggiunto Wang. «Nonostante tutto questo, abbiamo avuto modo di verificare come le colonie di microrganismi siano rimaste lì, senza soccombere».

Microbes living in a toxic volcanic lake could hold clues to life on Mars https://t.co/F7YL8dnteV Lack of Microbial Diversity in an Extreme Mars Analog Setting: Poás Volcano, Costa Rica. pic.twitter.com/jyoVYprgSY — Lukas VF Novak (@animalculum) May 5, 2018

Dai batteri del lago alla vita su Marte

Gli adattamenti genetici che Wang e il suo team hanno individuato nei batteri di Laguna Caliente li hanno fatti riflettere sulla possibilità che, anche su Marte, determinate forme di vita abbiano trovato la chiave per non soccombere negli ambienti idrotermali, preziosi serbatoi di acqua, calore ed energia. Proprio per questo motivo, nella ricerca di tracce, più che i crateri e i fiumi, è necessario studiare con attenzione le fonti termali. «Non sono difficili da trovare sulla superficie del pianeta che, in origine, era contraddistinto da un’interessante attività vulcanica e abbondanti quantità di acqua superficiale», ha sottolineato il professor Brian Hynek, co-autore dello studio. «Dato, peraltro, provato dai rilievi che abbiamo fatto sul posto e dalle tracce sulfuree recuperate in orbita».

Cambiare l’approccio per arrivare al risultato

Sperimentazioni del genere hanno spinto gli studiosi a cambiare prospettiva sull’idea che, sugli altri pianeti, ci siano state forme di vita. «È necessario abbandonare l’approccio ‘terracentrico’ e sviluppare una visione più flessibile», ha concluso Hynek, «Basta prestare attenzione alle singole storie geologiche e contestualizzarle con quella terrestre. Se, su Marte, i corsi d’acqua erano pochissimi e, al contrario, le fonti termali erano molte di più, quello è il luogo dove con ogni probabilità eventuali esseri viventi si siano potuti concentrare».