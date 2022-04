L’arrivo della nuova stagione porta con sé anche un altro pensiero impellente: organizzare le vacanze. Dopo un anno di lavoro e 24 mesi di restrizioni per via del Covid-19, l’estate 2022 potrebbe segnare la vera svolta in termini di relax e divertimento. Ecco perché è il caso di concedersi il lusso di qualche follia, spendendo se possibile anche qualcosa in più. Dai safari di lusso in Africa alle gite sui laghi italiani, la Cnn ha selezionato i migliori resort per una vacanza da star con ogni genere di comfort e servizio. Tag43 ne scelti cinque, tra cui uno sulle rive del lago di Como.

LEGGI ANCHE: Dalle Hawaii a Dubai, i 10 hotel di lusso che apriranno nel 2022

Dal lago di Como alla Polinesia, 5 resort per una vacanza da sogno

1. Grand Hotel Tremezzo (Italia), il lusso di una vacanza sulle rive del lago di Como

Impossibile non partire dall’Europa e, ça va sans dire, dall’Italia. La Cnn ha infatti selezionato il Grand Hotel Tremezzo, struttura di lusso sulle rive del lago di Como. L’iconico hotel in stile Liberty offre 90 camere, ciascuna differente grazie a decorazione e arredamento personali. Tanti anche i servizi a disposizione per gli ospiti, che potranno decidere di rilassarsi su ampi balconi e terrazze con vasche idromassaggio. Oltre alla gettonata vista lago, alcune stanze si affacciano direttamente sul giardino dell’hotel. All’esterno ci sono inoltre tre piscine, una delle quali addirittura galleggiante sul lago. Il prezzo minimo è di 690 euro a notte per due persone con vista giardino, 900 euro con vista lago. Presente anche una suite dedicata a Greta Garbo da 3700 euro a notte.

2. The Brando (Polinesia francese), il resort che ha incantato Obama e Kim Kardashian

Negli anni ha incantato Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper ed Ellen DeGeneres. Vi ha soggiornato anche Barack Obama per scrivere le sue memorie nel 2017, mentre Kim Kardashian ha realizzato qui la festa per il suo 40esimo compleanno. Stiamo parlando del resort The Brando, nella Polinesia francese. Sorge su Tetiaroa, l’isola privata di Marlon Brando a 30 chilometri da Tahiti. Vanta 35 villette con tetto di paglia, ognuna arricchita da una piscina a sfioro privata e una zona all’aperto per pranzare sotto il sole o cenare sotto le stelle. Il resort organizza escursioni ed è dotato di terme per il relax. Ogni ospite ha anche una piccola spiaggia privata a pochi passi dalla stanza da letto. I prezzi partono da 3 mila euro a notte.

3. Jack’s Camp (Botswana), relax fra tappeti persiani e safari esclusivi

All’interno della riserva naturale del deserto del Kalahari, in Botswana, sorge invece Jack’s Camp. Aperto nel 1993, è stato chiuso per due anni dal 2019 al 2021 per lavori di ristrutturazione e miglioramento che hanno dato vita a una struttura unica. Oggi vanta 10 enormi tende di lusso per gli ospiti, ognuna con un letto a baldacchino personale e arredi da safari che strizzano l’occhio alla tradizione locale. Senza dimenticare le piscine con vista sulle spettacolari saline di Makgadikgadi. Il resort vanta anche una biblioteca, una sala biliardo, un bar e persino una sontuosa tenda per gustare un tè fra tappeti persiani e morbidi cuscini. I prezzi per una notte partono da 1260 euro circa, ma per l’alta stagione (aprile – giugno) salgono a 1430 euro.

4. 1 Hotel West Hollywood (Stati Uniti), una fuga urbana a Sunset Boulevard

Per chi preferisce la città alla natura, meta ideale è il 1 Hotel West Hollywood di Los Angeles. Situato su Sunset Boulevard, una delle più celebri arterie della città californiana, è aperto da appena tre anni ma si è subito guadagnato un posto di rispetto. È possibile anche rilassarsi in un’ampia piscina che offre una splendida panoramica sulle strade di Los Angeles. Come sottolinea la Cnn, tuttavia, ciò che stupisce di più è l’impronta ecologica della struttura, dal design con mobili in legno riciclato ai ristoranti che fanno uso di ingredienti biologici e a chilometro zero. Il prezzo parte da circa 460 euro a notte, ma si può arrivare a quasi 7500 per la miglior suite.

5. Raffles (Singapore), il resort che ha dato i natali al cocktail Singapore Sling

Come se fosse uscito direttamente dal film Crazy & Rich, il Raffles di Singapore rappresenta un’ottima scelta per chi è in cerca di una vacanza memorabile. Si tratta di uno dei più grandi alberghi del mondo e da diversi anni rappresenta un punto di riferimento per i competitor asiatici e internazionali. La struttura di 135 anni è, secondo la Cnn, la definizione stessa di lusso, dato che vanta suite recentemente rinnovate che riescono a unire il fascino vintage ad alcuni tocchi contemporanei. Degno di nota anche il Long Bar, che può fregiarsi di aver dato i natali al cocktail a base di gin Singapore Sling. Con 900 euro a notte, ogni ospite riceve un maggiordomo personale che soddisferà ogni richiesta con un servizio puntuale ma sempre discreto.