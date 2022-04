Lago di Braies, da luglio accesso in auto solo su prenotazione

Dopo l’incidente di Pasquetta, che ha coinvolto in diversi momenti sette adulti e un bambino di 4 mesi, poi trasportato d’urgenza alla clinica universitaria di Innsbruck, in vista dell’estate è in arrivo un’importante novità per il Lago di Braies, in Alto Adige: da luglio lo specchio d’acqua, set della serie televisiva Un passo dal cielo con Terence Hill, che negli ultimi anni sta vivendo un vero boom turistico, sarà visitabile solo su prenotazione.

Lago di Braies, le dichiarazioni del sindaco

Lunedì 18 aprile otto persone sono cadute nelle acque gelide del Lago di Braies, in provincia di Bolzano, mentre facevano una passeggiata sulla superficie ghiacciata. Tra loro anche un bambino di 4 mesi, poi trasportato in elicottero in ospedale in Austria. Il giorno prima, a Pasqua, i vigili del fuoco erano stati costretti a intervenire altre due volte, per soccorrere alcune persone cadute in acqua, mentre passeggiavano sulla superficie ghiacciata, assottigliata dalle calde temperature degli ultimi giorni. «Così non si può andare avanti, ci sono persone che vengono qui e pensano di essere in spiaggia», ha dichiarato il sindaco Friedrich Mittermair, sottolineando come una delle donne soccorse stesse facendo una passeggiata sull’acqua ghiacciata indossando i tacchi. L’amministrazione comunale di Braies aveva già adottato diverse misure di sicurezza, troppo spesso vengono ignorate. «Abbiamo fatto un’ordinanza, messi i cartelli con le scritte che riportano il pericolo nel finire sul ghiaccio, ci sono anche le transenne. Abbiamo fatto di tutto ma è difficile, le persone che arrivano ignorano tutto, passano vicino alla segnaletica e nemmeno la guardano»

Lago di Braies, cosa cambia per i turisti

Tra Pasqua e Pasquetta sono stati 14 i turisti imprudenti finiti nelle acque gelide del lago. E così, in vista dell’estate, si sta pensando di correre ai ripari. «Dobbiamo ridurre l’accesso delle persone al lago di Braies», ha detto l’assessore provinciale al turismo Arnold Schuler. Questo in particolare, dovrebbe avvenire permettendo l’accesso in auto solo tramite prenotazione. E per evitare ingorghi, sarà realizzata anche una nuova rotonda stradale. «Vogliamo un turismo sostenibile e proprio per questo la giunta provinciale ha anche deciso uno stop all’aumento dei posti letto. Abbiamo stabilito, come linea guida, che non si debbano superare i pernottamenti registrati nell’anno 2019, introducendo quindi una soglia massima per il numero di posti». Così l’assessora provinciale Hochgruber Kuenzer: «Siamo di fronte ad un fenomeno sociale mai visto prima. Migliaia di persone che anche in questa stagione scelgono di andare a Braies per un selfie da pubblicare sui social. Come coordinamento Dolomiti Unesco in Alto Adige lavoriamo insieme ai diversi portatori di interesse, tra cui le Associazioni turistiche per incoraggiare un turismo attento e rispettoso dell’ambiente montano».