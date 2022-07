Gita al lago: cinque mete defilate tra sport e relax

Specchi d’acqua di origine vulcanica, glaciale, morenica, o artificiali punteggiano tutto il nostro Paese, con panorami che sembrano usciti da un vecchio album dei ricordi. Tag43 ha scelto cinque mete lacustri fra le più defilate, ideali per passeggiate e praticare sport.

Tra i vigneti del lago di Caldaro

Affacciato sull’omonimo comune a 15 chilometri da Bolzano, il lago di Caldaro è in parte circondato da frutteti e vigne rigogliose, che lungo dolci declivi la fanno da padrone fin dall’età preromana. Il bacino balneabile più ampio e caldo della provincia è in parte fiancheggiato dalla Strada del vino dell’Alto Adige, che solca territori ricchi di vitigni autoctoni, dai quali nascono bianchi apprezzati in tutto il mondo, come Gewürztraminer, Müller-Thurgau, Riesling, o rossi quali Lagrein e Cabernet. Oltre a sport acquatici, il windsurf su tutti, attorno allo specchio d’acqua si possono fare arrampicate ed escursioni in bicicletta, mountain bike, e-bike. E nel centro storico si trova l’antica cantina Torgglkeller, della famiglia Atz che gestisce da tre generazioni quello che oggi è il Romantik B&B Art Hotel Jagdhof (www.romantikhotels.com; www.kalterersee.com/it).

Alleghe, un tuffo nella leggenda

Ai piedi del monte Civetta, il lago di Alleghe, in provincia di Belluno, si formò a causa di una frana del monte Piz, che ostruendo il corso del fiume Cordevole nel 1771 ridisegnò completamente il paesaggio. Parte dell’abitato venne sommerso e la leggenda vuole che dalle profondità del bacino si possano sentire i rintocchi della campana della chiesa. Con un perimetro di circa quattro chilometri e mezzo, il laghetto in estate si tinge di tutti i toni del verde ed è attraversato dalle piccole imbarcazioni in legno dei pescatori, che si muovono nel rispetto dell’ambiente. Da ammirare con una passeggiata in bici o a piedi (www.dolomiti.org).

Alla scoperta del lago di Corbara e del parco del Tevere

Il lago di Corbara, uno dei meno noti dell’Umbria, si è formato con la costruzione negli Anni 60 del bacino idroelettrico omonimo sul fiume Tevere. Con una superficie che supera i 10 chilometri quadrati, si trova in una vallata che si apre dalle Gole del Forello e rientra nell’area protetta Parco Fluviale del Tevere, abitata da aironi, daini e mufloni. Se alle spalle delle sponde settentrionali si estendono boschi di piante ad alto fusto, nella parte meridionale si alternano uliveti e vigne. Ma la chicca sono le insenature carsiche scavate dal fiume e le grotte che si aprono lungo i fianchi del lago, da ammirare con visite speleologiche. E nei dintorni meritano una visita la rocca di Alviano e il castello di Guardea Vecchia (www.umbriatourism.it).

Gli specchi lucani: Laudemio e Zapano

Fra le alture aspre e a tratti selvagge della Basilicata si trova il Laudemio, il lago di origine glaciale più meridionale del nostro Paese, circondato da un bosco di faggi e ontani. Alle pendici del monte Papa, il bacino rientra nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano val d’Agri e sorge a poco più di 1500 metri d’altitudine, in un complesso naturalistico che si raggiunge attraverso un tragitto di circa tre chilometri. Segni particolari? Il colore dell’acqua che cambia con le stagioni, per la presenza di alghe e foglie palustri. Non lontano si trova un altro laghetto, ancora più defilato, quello di Zapano. (www.basilicataturistica.it).

Laghi Nabi, sorpresa del Litorale Domizio

Lungo il Litorale Domizio, che si snoda da Capo Miseno alla foce del Garigliano sovrapponendosi a tratti al percorso dell’antica via Domiziana che facilitava i collegamenti fra il porto dell’attuale Pozzuoli e il resto dell’impero, si trova la prima oasi naturale della Campania, “sbocciata” grazie al recupero di una vecchia cava di sabbia rimasta a lungo abbandonata. Oggi l’area casertana attorno ai Laghi Nabi, in cui si alternano macchia mediterranea, pineta e vegetazione tipica dei territori con dune, è diventata un esempio di turismo sostenibile, nella quale fare tranquille uscite in bicicletta, passeggiate a cavallo, birdwatching, sessioni di yoga e meditazione, gite in barca a vela. E i più temerari possono provare il wakeboard, facendosi trascinare sull’acqua da una fune (www.laghinabi.it).