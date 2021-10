Lady Oscar, il 10 ottobre 1979 andava in onda la prima puntata del cartone animato

Quando muore Lady Oscar? Semplice: il 14 luglio 1789, giorno in cui l’eroina viene colpita da una baionetta durante la presa della Bastiglia, al termine di una storia iniziata… quasi due secoli dopo. Per la precisione il 10 ottobre 1979, quando sulla tv giapponese è andata in onda la prima puntata dell’anime.

Lady Oscar, dal manga all’anime

Tratto dal manga di Ryoko Ikeda Versailles no bara (“Le rose di Versailles”), a sua volta ispirato alla biografia Maria Antonietta – Una vita involontariamente eroica scritta da Stefan Zweig, il cartone animato fu un fiasco in Giappone, al punto da essere interrotto in alcuni distretti e sbrigativamente concluso con un episodio riassuntivo, mai arrivato in Italia. Dove, invece, l’anime fu un successo. Andata in onda con il titolo Lady Oscar, proprio come il film del 1978 (con Patsy Kensit nei panni di Oscar bambina) tratto sempre dal manga, la serie animata debuttò su Italia 1 (1 marzo – 19 aprile 1982), per poi essere replicata all’interno di Bim Bum Bam nel corso dell’autunno e poi numerose altre volte su Canale 5, spesso modificata, tagliata, censurata a causa dei temi “scabrosi”. 40 in tutto gli episodi, della durata di 23 minuti.



Lady Oscar, cresciuta come un uomo

Nel cartone, andato in onda dal 1990 come Una spada per Lady Oscar, oltre ai tumulti del popolo ci sono anche quelli del cuore, con al centro della vicenda una donna bellissima, cresciuta come un uomo per volere dei genitori: abile spadaccina diventata comandante della Guardia Reale, Oscar François de Jarjayes prova sentimenti fortissimi per la regina Maria Antonietta, ma come la sovrana si innamora del conte svedese Hans Axel von Fersen, per poi vivere una tormentata storia con lo scudiero Andrè Grandier. Il tutto nel contesto della Rivoluzione Francese e sempre tenendo celata la sua identità femminile. Come detto, la storia dell’eroina fuori dagli schemi Lady Oscar termina il 14 luglio 1789, ma in realtà (e qui torniamo all’inizio dell’articolo) il cartone va un po’ più avanti: si conclude infatti con la decapitazione per ghigliottina di Maria Antonietta, agosto 1793.