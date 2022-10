Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani, stasera su Nove l’ex moglie di Maurizio Gucci

Nove ripropone in prima serata Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani, documentario di Marina Loi e Flavia Triggiani. Stasera 29 ottobre alle 21.25 gli spettatori potranno rivivere la vita della “Vedova Nera”, ex moglie di Maurizio Gucci, rampollo dell’omonima maison. Lo speciale, attraverso filmati di repertorio, ne ripercorrerà le tappe fondamentali, dal matrimonio fino al celebre omicidio. Fra glamour e lati oscuri, la stessa Patrizia Reggiani interverrà con un’intervista esclusiva per esprimere la sua versione dei fatti. Il documentario, che vanta la regia di Jovica Nonkovic, è uscito lo scorso 16 dicembre 2021, in concomitanza con House of Gucci, film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver che racconta le stesse vicende. La visione sarà disponibile stasera anche sul sito o tramite la piattaforma Discovery+, dove è possibile trovare il documentario anche on demand.

Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani, le anticipazioni del docu stasera 29 ottobre su Nove

La relazione di Patrizia e Maurizio, dall’idillio alla fine

Il documentario prodotto da Videa Next Station per Discovery Italia ripercorrerà come detto la biografia di Patrizia Reggiani, partendo ancor prima che diventasse Lady Gucci. Classe 1948, partì da umili origini tanto da passare i primi anni della sua vita senza un padre. La sua esistenza cambiò con il matrimonio della madre, Silvana Barbieri, con il facoltoso imprenditore Ferdinando Reggiani. Pur crescendo senza particolari guizzi, tutto cambiò nel 1971 quando incontrò ad una festa un uomo che l’avrebbe portata sull’Olimpo della moda. Maurizio Gucci, rampollo della celebre boutique di moda milanese, le si avvicinò per caso e fra i due scattò una scintilla. Una relazione che il padre di Maurizio, Rodolfo, non accettò di buon grado, vedendo in Patrizia una semplice arrampicatrice sociale. Solo due anni dopo le nozze decise di abbassare la guardia, regalando loro un attico di lusso a New York.

Milano, Messico, States, Svizzera. I primi anni della coppia Gucci furono un idillio perfetto che la vide crescere un impero sempre più potente. Con la morte del padre, infatti, Maurizio era diventato l’erede unico dell’azienda, assumendone il totale controllo. Tuttavia, le sue scelte sul mercato si rivelarono molto presto avventate e poco coscienziose, tanto che presto Gucci finì sull’orlo della bancarotta. Maurizio vendette tutto e nel frattempo concentrò le sue attenzioni su un’altra donna. Si invaghì infatti della più giovane Paola Franchi, amica di Patrizia Reggiani, con cui intrecciò una relazione extraconiugale. La storia si conclude con il divorzio fra i coniugi Gucci nel 1992, dopo una lunga battaglia legale che assicurò a Patrizia un vitalizio ricchissimo per crescere le due figlie, Alessandra e Allegra.

L’omicidio di Maurizio Gucci nel 1995

Alla notizia del secondo matrimonio di Maurizio, Patrizia iniziò a pensare di eliminarlo. Dapprima parlandone con amici e parenti, poi offrendo denaro al suo compagno per assassinarlo. Quest’ultimo non accettò, anzi avvertì Maurizio circa gli intenti della sua ex moglie. Gucci non ascoltò e, il 27 marzo 1995, fu freddato da quattro colpi di pistola, di cui uno fatale alla testa. I Carabinieri trovarono i colpevoli due anni dopo, grazie all’aiuto di informatore. Il 31 gennaio arrestarono Patrizia Reggiani, mandante dell’omicidio, e la sua intima amica Pina Auriemma. Agli arresti anche Benedetto Ceraulo, esecutore del delitto, e il suo autista Orazio Cicala. Condannata a 26 anni di carcere, Patrizia ne ha scontati 17 a San Vittore, prima di uscire in regime di semilibertà per buona condotta. Oggi vive ancora a Milano circondata dal benessere.