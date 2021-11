Lady Gaga e la prima intervista in Italia con Simona Ventura nel 2009

Era l’intervista più attesa della settimana e, a giudicare dalla reazione entusiasta dei telespettatori sui social (e dai dati Auditel, 3,6 milioni di telespettatori e 14,5 per cento di share) pare proprio non aver deluso le aspettative. Ospite d’onore della puntata di Che tempo che fa andata in onda domenica 14 novembre su Rai3, la popstar Lady Gaga ha chiacchierato con Fabio Fazio del suo ultimo progetto cinematografico, House of Gucci, in cui veste i panni di Patrizia Reggiani, condannata a 26 anni di carcere per essere stata la mandante dell’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci. Ma non solo. La superstar ha ripercorso col conduttore le tappe principali di una carriera costellata di successi, ha ricordato con orgoglio le sue origini italiane e difeso la comunità Lgbtq italiana dopo l’affossamento del DDL Zan, dopo essersi commossa ascoltando la sua Born this way intonata durante il sit in all’Arco della Pace, a Milano.

“Volevo semplicemente dire una cosa alla comunità LGBTQ+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro.“@ladygaga a #CTCF con @fabfazio su @RaiTre 🌈 pic.twitter.com/CsCjsNoUpA — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 14, 2021

Simona Ventura e l’intervista a Lady Gaga del 2009

Ora Lady Gaga è una superstar e Fazio ha messo a segno un altro colpo portandola in trasmissione. Ma la prima a intervistare in Italia Miss Germanotta fu Simona Ventura, tra l’altro ospite domenica di Che Tempo che fa. Il 19 aprile 2009, infatti, la presentatrice ospitò negli studi di Quelli che il calcio la cantante allora agli inizi del suo percorso professionale. L’intervista divenne subito virale, per una serie di esclamazioni e domande di Ventura che, ancora oggi, vengono utilizzate come meme su Twitter. Proprio pochi giorni prima dell’arrivo di Gaga in Italia, Ventura ha ricordato quell’episodio sulle pagine de Il Corriere della Sera, parlando di alcuni retroscena e, soprattutto, di una nota di ringraziamento che conserva ancora gelosamente: «Ricordo bene quel giorno. Era arrivata in taxi e non avevamo avuto tempo di preparare l’intervista. E ricordo benissimo anche il suo carisma, ne rimasi sconvolta», ha dichiarato, «Il giorno dopo mi mandò un mazzo di fiori e un biglietto: ‘Grazie Simona perché sei stata l’unica a volermi in un programma’. Da quel momento, è esplosa».