Lady Franceschini, lady Fratoianni e la polemica volgare delle «mogli di»

Anche nelle polemiche, compresa quella sulle «mogli di», nella fattispecie «lady Franceschini» e «lady Fratorianni» candidate alle elezioni nelle file rispettivamente del Partito democratico e di Sinistra italiana, è sempre più divertente entrare da un ingresso laterale. Ad esempio: perché «lady»? Voglio dire, perché la consorte di un personaggio importante, che raggiunga posizioni di potere da un seggio in parlamento o eserciti una qualche influenza da un salotto, viene automaticamente insignita dai media (in genere fini denigratori) dell’appellativo riservato alle nobildonne inglesi?

Meglio forse il «madame»: la storia è piena di signore francesi di potere

Si potrebbe usare anche il francese «madame». La storia, peraltro, offre molti più esempi di signore francesi che hanno diretto e orchestrato la politica nazionale e internazionale anche grazie alla posizione dei loro mariti o amanti: madame de Pompadour, madame Tallien, madame de Stael. Oltremanica casi analoghi sono molto più rari, e comunque meno conosciuti qui in Italia: lady Sarah Churchill, amica intima e potentissima consigliera della regina Anna (fine Seicento) è nota solo a chi ha visto La favorita, il film di Yorgos Lanthimos premio Oscar 2019. La prima lady che viene in mente al grande pubblico italiano è Diana Spencer, rimasta tale anche quando era da un pezzo principessa di Galles, che nell’immaginario popolare è ancora un’icona di bellezza e di sventura, non certo di intrallazzi col potere o di abilità nell’approfittare dei propri privilegi di moglie dell’erede al trono.

Un caso che solletica la misoginia della stampa italiana e del suo attempato pubblico

Ma se usciamo dalla storia e dalla cronaca recente e andiamo a pescare nel repertorio dei personaggi teatrali, ecco apparire la lady che viene più o meno inconsapevolmente apparentata alle mogli di uomini potenti che non si limitano a essere eccellenti padrone di casa: lady Macbeth, l’ambiziosa regina scozzese che nella tragedia shakespeariana supera il marito in determinazione e spietatezza. «Lady», seguito dal nome del marito, proietta un fascio di luce livida e inquietante, eppure leggermente irrisorio, sulla donna in questione. «Madame Franceschini», «madame Fratoianni,» sentite come suonano frivoli e civettuoli? Fanno pensare più a signore marsigliesi che se la tirano da gran dame che ad arrampicatrici della politica. «Lady» profuma di cinismo, di manovre nell’ombra, di gelido sfruttamento del nome e del del prestigio dei propri uomini e solletica irresistibilmente la misoginia della stampa italiana e del suo attempato pubblico.

Pure la moglie di Zelensky fu chiamata «lady» a proposito della bufala di una sua fuga

L’epiteto non viene solo appioppato solo alle italiane: nel giugno scorso su alcuni giornali toscani abbiamo visto anche un «lady Zelensky» a proposito di una bufala che voleva la moglie del presidente ucraino fuggita a Forte dei Marmi in una lussuosa villa dove avrebbe anche occultato oggetti preziosi. Quel «lady» era la pennellata velenosa sul quadretto (risultato totalmente falso) dell’avida opportunista che mentre il suo popolo soffre e suo marito chiede soldi e armi a mezzo mondo, scappa in Versilia a mettere al sicuro i gioielli. A volte non serve nemmeno il cognome da sposata: chi non è più giovanissimo ricorderà anche «Lady Golpe», alias Donatella Di Rosa, che avrebbe dovuto essere semmai «lady Micchittu», essendo coniugata all’omonimo colonnello dei paracadutisti. Nel 1993 Rosa raccontò di aver partecipato insieme a lui e ad altri ufficiali a conciliaboli segreti finalizzati all’organizzazione di un colpo di Stato. L’affaire deragliò presto in una versione pecoreccia di Vogliamo i colonnelli e tutto finì con un processo per calunnia e con un servizio soft-porno su Playmen.

In Italia è del tutto escluso che una donna possa avere qualche merito personale

Il «lady» si colora di ulteriore ludibrio se associato a donne di sinistra come Michela Di Biase ed Elisabetta Piccolotti, donne politiche con una carriera in prima persona, nel corso della quale hanno conosciuto i propri compagni di vita. Nel Paese meno meritocratico del mondo è già difficile credere che qualcuno possa avere successo in qualunque campo perché è preparato e ha lavorato bene: ci dev’essere sempre di mezzo una parentela, un’amicizia, una relazione segreta, un servizietto sottobanco. Se poi è una donna e ha avuto l’avventura di sposarsi con un dirigente, è del tutto escluso che possa avere qualche merito personale che non sia l’avvenenza o l’insistenza. Ma chiamare «lady» una politica di sinistra significa anche insinuare che oltre essere al suo posto in quanto «moglie di», si riempie la bocca di valori in cui non crede: pari opportunità, uguaglianza, giustizia. Di Biase e Piccolotti hanno già protestato contro le frecciate più o meno volgari arrivate non solo da destra, ma è strano che non sia arrivata qualche rimostranza anche dai rispettivi coniugi, entrambi leader progressisti. Se per i media le loro mogli sono lady, è implicito che loro siano stati insigniti del titolo di lord, o almeno di baronetto. Chissà, magari loro come lord Franceschini e sir Fratoianni si sentono a loro agio.