Lady Facchinetti: incidente a cavallo, codice rosso e polemiche social contro i medici

Una semplice passeggiata a cavallo ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol. Quest’ultima, infatti, è stata vittima di un brutto incidente. Un dramma sfiorato, il suo, quando il cavallo Wally è caduto, colpendola inavvertitamente alla testa. A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram: «Wally è inciampato, sono volata giù e mi ha investito, il mio casco si è staccato e la zoccolata è arrivata dritta in testa». Un brutto taglio sul mento, il colpo subito al cranio e la corsa in ospedale per lady Facchinetti, che poi dal Pronto Soccorso ha raccontato il tutto, attaccando l’ospedale di Desio per la lentezza nei controlli medici ricevuti.

Lady Facchinetti cade da cavallo: l’attacco all’ospedale di Desio

Wilma Faissol ha raccontato tutta la vicenda su Instagram praticamente in diretta. Dopo l’incidente ha mostrato ai suoi follower la ferita al mento e si è autoritratta con il ghiaccio nella testa mentre aspettava le visite mediche. Una story dopo l’altra, però, il suo attacco ha preso forma, a causa del tempo passato in attesa. «Mi dispiace che siamo in una situazione dove una persona arriva con un trauma cranico, vertigini e nausea, segni non banali, e non ci sia la possibilità di fare subito una tac, una lastra», ha scritto. Poi ha continuato, parlando di «arroganza» dei medici.

Il racconto di Lady Facchinetti

«Sono arrivata alla porta del pronto soccorso», racconta la moglie di Dj Francesco, «e c’era già gente che suonava per entrare. Allora io mi sono attaccata al campanello, arriva un dottore e gli spiego la situazione. Mi fa sedere, poi arriva una dottoressa, la persona più odiosa e arrogante che ho mai visto in vita mia e inizia a prendermi in giro. Così ha detto al dottore: “No, no. Ci penso io, sai, è in pericolo di vita”. Allora: o lei è la persona più intelligente al mondo o la più stupida. Mi ha preso la testa e ha detto: “È un taglio minuscolo, non riesco a vedere nulla. Ti devo rasare i capelli”. Ma che io sappia la misura del taglio non c’entra con il trauma». Poi ha proseguito dicendo che i medici la «guardavano schifati. Io volevo solo capire cosa mi fosse successo e niente, mi hanno parcheggiato lì». L’attacco di Wilma Faissol si conclude parlando di medici insoddisfatti e infelici del proprio lavoro.

Francesco Facchinetti: «Giornata allucinante»

Anche il marito Francesco Facchinetti ha voluto raccontare su Instagram la storia, parlando di «giornata allucinante». Il Dj ha sottolineato gli stessi dettagli della moglie, non nascondendo la propria rabbia e parlando anche del dopo. I due si sono recati al Pronto Soccorso di Cantù, dove alla donna, entrata in codice rosso, sono stati fatti RX e Tac. Poi il ritorno sulla vicenda questa mattina: «Nella sfiga è andata bene, ieri era molto preoccupata. Oggi tra l’altro è il suo compleanno, devo dire che all’ospedale di Cantù sono stati gentilissimi, ci è andata bene. Ora festeggeremo, a casa ovviamente».