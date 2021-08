È stato rilasciato online il primo poster ufficiale di Spencer, nuovo film sulla vita di Lady Diana che ha qui il volto di Kristen Stewart. L’immagine, che vede la principessa britannica in lacrime e avvolta da un immenso vestito bianco, arriva a una settimana dalla presentazione del biopic alla 78esima Mostra del cinema di Venezia.

#KristenStewart è La principessa #Diana.

Ecco il primo poster di #Spencer, il film di Pablo Larrain che sarà presentato in concorso all'imminente Festival di #Venezia78 pic.twitter.com/SFuHXIw15C — Comingsoon.it (@comingsoonit) August 25, 2021

Diretto da Pablo Larraín, il film ripercorrerà solamente tre giorni della vita di Lady D, relativi a un lungo weekend durante le vacanze di Natale 1991 trascorse a Sandringham. Qui Diana decise di rompere il matrimonio con il principe Carlo (che ha il volto di Jack Farthing). L’abito immortalato nel poster sembrerebbe una versione de Diaghilev che Diana indossò in varie occasioni. Fu disegnato da David ed Elizabeth Emanuel, che hanno anche creato il suo abito da sposa. Kristen Stewart è solo l’ultima in ordine di tempo a cimentarsi con il delicato ruolo della “Principessa del popolo”. Ecco le altre interpreti.

The Crown, i giovani volti di Emma Corrin ed Elizabeth Debicki

Fra i due volti più noti, soprattutto al pubblico più giovane, ci sono indubbiamente Emma Corrin ed Elizabeth Debicki. La prima ha prestato il volto a Diana nella quarta stagione di The Crown, serie prodotta da Netflix che ripercorre le vicende e gli intrighi di palazzo che da sempre abitano la corte inglese. La sua interpretazione di una donna timida, a tratti quasi infantile e dallo sguardo sempre malinconico, le è valsa anche il Golden Globe come “Miglior attrice non protagonista”. L’attesa quinta e penultima stagione della serie (in arrivo probabilmente nella primavera del 2022) vedrà una nuova attrice calarsi nei panni di Lady D. Si tratta di Elizabeth Debicki, australiana classe 1990, già vista in Tenet di Christopher Nolan e Il Grande Gatsby al fianco di Leonardo DiCaprio.

Diana -La storia segreta di Lady D, Naomi Watts e le critiche

Fra i film più acclamati e criticati sulla vita di Lady D c’è sicuramente Diana – La storia segreta di Lady D con Naomi Watts. Il Guardian lo ha definito «un pasticcio reale delirante, banale e spesso ridicolo», capace solo di alimentare i pettegolezzi e restituire un’immagine distorta. Non è andata meglio per il Mirror che ha parlato di «uno sforzo deprimente e a buon mercato».

Catherine Oxenberg ne Il romanzo di Carlo e Diana e Carlo e Diana-Scandalo a corte

Fra le prime attrici ad aver accettato il difficile ruolo Catherine Oxenberg. L’americana, oggi 59enne, non difettava di carisma. Figlia di Jelisaveta Karađorđević, principessa di Jugoslavia, e nipote del principe e reggente Paolo di Jugoslavia, nel 1982 interpretò Il romanzo di Carlo e Diana, film per la televisione diretto da Peter Levin con Christopher Baines. Dieci anni dopo tornò a interpretare Diana in Carlo e Diana-Scandalo a corte, incentrato sulla liaison tra Carlo e Camilla Parker-Bowles.

La vera storia di Lady D, miniserie con Serena Scott Thomas

Non solo lungometraggi per cinema e televisione, ma anche miniserie. Il 1993 è l’anno di uscita di La vera storia di Lady D, coproduzione di Regno Unito, Francia, Spagna e Germania diretta da Kevin Connor. La trama si ispira al bestseller biografico di Andrew Morton, Diana – La sua vera storia, scritto con la collaborazione della Principessa di Galles, e affronta il difficile rapporto di coppia fra la donna e il Principe Carlo. A prestare il volto a Lady D è la modella Serena Scott Thomas, sorella della più famosa Kristin, premio Oscar per Il paziente inglese.

The Queen-La regina, Laurence Burg all’ombra di Helen Mirren

In molti probabilmente, se pensano al film del 2006 The Queen-La regina, hanno in mente la grande performance di Helen Mirren nei panni di Elisabetta II, che le fece conquistare l’Oscar come “Miglior attrice protagonista”. Nel film Laurence Burg vestiva i panni della principessa Diana.

Queste sono solo alcune delle attrici che si sono cimentate nel ruolo. A queste si aggiungono Genevieve O’Reilly in Diana – Gli ultimi giorni di una principessa, Julie Cox in La principessa triste e Christina Hance in Diana & Me. Il primo ottobre inoltre uscirà su Netflix un nuovo musical incentrato su Diana, che debutterà in streaming prima di approdare a Broadway.