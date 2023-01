Lacrimogeni contro la folla: tensioni tra polizia e 700 stranieri che richiedevano asilo

Oltre 700 persone si sono radunate nella notte di fronte la caserma Annarumma di via Cagni, vicino al Parco Nord di Milano. Si trattava di stranieri in attesa di richiedere asilo, assiepatisi lì dove c’è la sede distaccata degli sportelli dell’ufficio immigrazione della questura. Una vicenda che va avanti da giorni che la stessa questura monitora da venerdì scorso. Poi, però, all’alba di oggi, lunedì 23 gennaio, alcuni migranti hanno tentato di sistemarsi davanti alla porta, causando non pochi trambusti. Tanto che è stata la polizia a intervenire, utilizzando «lacrimogeni a mano» per «disperdere subito i facinorosi e poter poi avviare regolarmente le operazioni di accesso».

Caos davanti gli uffici: la polizia utilizza i lacrimogeni

La questura ha prima fatto sapere che «la situazione è stata attentamente monitorata, fin dal pomeriggio dello scorso venerdì, quando si erano registrati i primi arrivi, attraverso servizi di ordine pubblico opportunamente predisposti, che hanno tenuto a debita distanza dalla struttura i cittadini extracomunitari divenuti via via sempre più numerosi». Poi, però, tutto è cambiato con l’arrivo di un gruppo migranti, per lo più egiziani, che «in maniera repentina e compatta, richiedendo un intervento deciso della forza: al fine di evitare contatti diretti che avrebbero potuto compromettere la sicurezza anche di soggetti estranei a questa azione». Per questo sono stati usati «lacrimogeni a mano, che, effettivamente, hanno consentito di disperdere subito i facinorosi e di poter poi avviare regolarmente le operazioni di accesso».

Il Sap: «Fallimento di procedure di accoglienza»

A commentare la vicenda è stato anche il Sindacato autonomo di polizia, il Sap. «Questa notte», dichiara su Milano Today il segretario provinciale, Massimiliano Pirola, «solo 20 uomini in divisa hanno dovuto contenere una folla in tumulto che, esasperata dalle temperature rigide della notte e dall’attesa estenuante, ha aggredito fisicamente gli operatori in servizio. Resse, calci, pugni, coltelli, tentativi di scavalcare il muro di cinta di una caserma, lancio di lacrimogeni per disperdere i facinorosi, non fanno altro che confermare il fallimento di una procedura di accoglienza e di una gestione dei flussi migratori troppo schiacciante rispetto alle nostre forze e alle nostre possibilità».