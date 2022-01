Laccio emostatico per bloccare il vaccino, no vax rischia l’invalidità

Non bastavano la “protesta” del dentista con il braccio in silicone e nemmeno il medico che nel pistoiese fingeva di somministrare la dose, accusato di falso, peculato e truffa al Servizio Sanitario Nazionale (è stato arrestato il 31 dicembre). Un nuovo episodio a tinte no vax si è verificato in Emilia-Romagna e, questo volta, rischia di avere serie conseguenze: un uomo, costretto a vaccinarsi per lavoro, ha pensato bene di utilizzare due lacci emostatici per impedire al siero di diffondersi nel suo corpo. Ricoverato in ospedale, è stato operato e rischia adesso di avere delle conseguenze sulla funzionalità dell’arto.

No vax con laccio emostatico, il racconto del medico

A raccontare l’episodio è stato il medico Claudio Luca Biasi su Twitter. Dopo la somministrazione del vaccino, l’uomo ha tenuto il laccio emostatico sopra e sotto il punto di inoculazione per 24 ore, prima di presentarsi in pronto soccorso con un braccio nero e un’occlusione omerale. «Ora ha sofferenza nervosa dell’ulnare, è stato operato per riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità», ha spiegato il medico di Lugo, che ha definito ironicamente «genio» il paziente no vax: come ha spiegato a chi lo ha soccorso, aveva semplicemente seguito i consigli di un medico su Internet. I tweet del medico sono stati condivisi centinaia di volte su Twitter, ricevendo migliaia di like. Ma c’è anche chi ha giustificato la “trovata” dell’uomo, contrario al vaccino.

Paziente che si presenta in ps con braccio nero e occlusione omerale. Interrogato spiega che si è vaccinato 2 gg fa per lavorare, ma intendeva evitare che il vaccino entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo — claudio luca biasi (@luca_biasi) December 30, 2021



No vax, ancora 5,5 gli italiani senza copertura contro il Covid

Come emerge dal consueto report del governo sulla campagna vaccinale, sono oltre 5,5 milioni gli italiani che ad oggi non hanno copertura contro il Covid (senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni). Nell’ultima settimana del monitoraggio sono state effettuate circa 122 mila prima somministrazioni. In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è tra i 40-49 anni (1.202.480) e in quella 50-59 anni (1.021.601). Nella popolazione tra i 5 e i 19 anni, il 49 per cento non ha ancora fatto alcuna dose di vaccino.